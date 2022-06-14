Twitter dün akşam içinizi ısıtacak bir hikayeye ev sahipliği yaptı. Yıllardır anaokulu aşkı Onur’u arayan Dilan Mahzaroğlu amacına ulaştı. Olaylar Twitter’da dönünce bu romantik ilişki sosyal medya mizahından da nasibini aldı.

Sosyal medyayı, eskiden tanıdığımız insanları bulmak için kullanmayalı epey zaman oldu. Her ne kadar son yıllarda ekonomi ve siyaset gündeminin beşiği olsa da Twitter, zaman zaman görünce insanın içini ısıtan olayların yaşandığı bir mecra.

Anaokulunda sevdiği çocuğu bulmak için 5 yıldır tweet atan Dilan Mahzaroğlu ve mustakbel aşkı Onur Baba’nın da hikayesi böyle. Tabii ortam Twitter olunca bir anda lise sıralarındaki aşklar gibi sınıftaki herkesin dikkatini çekti konu. Birbirlerini en son anaokulunda gören iki gencin kavuşması, diğer kullanıcıların da aklını çeldi.

Dilan, biricik aşkı Onur’u Twitter’da aramaya aslında 5 yıl önce başlamıştı:

Bir umut, ara ara yazmaya devam etti Dilan:

Ancak aradağını 13 Haziran 2022’de paylaştığı şu tweetle buldu:

Özel bir anıyı konu edinince tabii ki de potansiyel Onurların sayısını düşürmüş oldu Dilan.

Yine de potansiyel Onurlar birikti bu tweetin altına...

Olayın şaka olduğunu düşünenler de vardı:

Derken gerçek Onur çıktı geldi:

Yetmedi bir fotoğraf da Onur'dan geldi bu sefer, bu kez her ikisi de karede:

Böyle bir şeyin mümkün olduğunu görenler kendi anılarını yazmaya başladılar:

Çocukluk aşklarıyla yaşadıkları kötü deneyimleri anlatıp uyarıya gelen de oldu:

Twitter'daki ülke gündeminden sıkılanların yüreğine su serpti bu durum, bir anlığına 7-8 yıl önceki Twitter ortamına döndü her yer:

Peki sizce yaşananlar bir kurgu mu yoksa gerçek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın.