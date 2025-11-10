Tümü Webekno
Birkaç Yıl İçinde Ofislerde Klavye Kalmayacak: Mail Yerine Ses Kaydı Gönderme Dönemi Başlayacak!

Yeni bir araştırmaya göre yakın gelecekte klavye kullanımı büyük ölçüde azalacak. Uzmanların iddiasına göre e-postalar tarih olurken, yeni iş iletişimleri tamamen sesli olacak.

Birkaç Yıl İçinde Ofislerde Klavye Kalmayacak: Mail Yerine Ses Kaydı Gönderme Dönemi Başlayacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Saatlerce e-posta yazmak, tonunu ayarlamaya çalışmak ve imla hatalarını kontrol etmek yakında tarihe karışabilir. London School of Economics ve teknoloji şirketi Jabra’nın ortak araştırmasına göre 2028 itibarıyla yapay zekâ destekli sesli iletişim iş dünyasında standart hâle gelecek. 2030’da iş hayatına atılacak Alfa Kuşağı, e-posta yazmak yerine patronlarına sesli notlar gönderecek. Uzmanlara göre “klavye dönemi” de artık sona eriyor ve insanlar “yazarak değil, konuşarak” çalışacak.

Jabra’nın global marka iletişimi başkanı Paul Sephton, dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Sesli komutlarla çalışan yapay zekâ, fikirlerin hızla paylaşılmasını sağlayacak. Artık yazmak sadece düzenleme için kullanılacak; düşünmek ve üretmek ise doğrudan konuşarak yapılacak. Bu da hem yaratıcılığı artıracak hem de çalışma biçimlerini kökten değiştirecek.

Alfa kuşağı dönüşümün ilk ayağı olacak

Yalnızca Alfa Kuşağı değil, bugünün çalışanları da bu değişimden faydalanacak. Sephton’a göre konuşmak, insan düşünce biçimine en uygun iletişim şekli olduğu için verimliliği artıracak. Özellikle hareket hâlindeki ebeveynler veya elleri dolu çalışanlar için sesli komutlar büyük kolaylık sağlayacak.

Yine de bazı uzmanlar temkinli bir yaklaşım sergiliyor. ESSEC Business School’dan Prof. Fabrice Cavarretta, sesli notların e-postaları tamamen ortadan kaldıramayacağını çünkü yazılı metnin aranabilir ve hızlı okunabilir olduğunu belirtiyor. Yine de geleceğin ofislerinde klavyelerin yerini büyük ölçüde ses teknolojisinin alacağı, e-postaların bile yapay zekâ tarafından sesli girdilerden oluşturulacağı bariz bir gerçek gibi.

GPT 5.1 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı GPT 5.1 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı
Microsoft, Yapay Genel Zekâ Vazgeçti: Hümanist Süper Zekâ Geliştirecek! Microsoft, Yapay Genel Zekâ Vazgeçti: Hümanist Süper Zekâ Geliştirecek!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

