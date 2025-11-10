Tümü Webekno
GPT 5.1 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

OpenAI'ın GPT 5.1 ile birlikte bir dizi Codex modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki bu yeni modeller kullanıcılara neler sunacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yapay zekâ sektörüne damga vuracak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirket, GPT-5.1, GPT-5.1 Reasoning ve profesyonel kullanıcılar için aylık 200 dolarlık abonelikle sunulacak GPT-5.1 Pro versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modellerin kısa süre içinde Azure üzerinden erişime açılması bekleniyor.

GPT-5.1’in, selefine kıyasla devrimsel değil ama önemli iyileştirmeler getireceği belirtiliyor. Özellikle sağlık odaklı güvenlik sistemlerinde geliştirmeler ve daha hızlı işlem performansı öne çıkıyor. OpenAI, aynı zamanda “Codex-Mini-High” modeli üzerinde de çalışıyor. Bu model, düşük maliyetli olmasına rağmen neredeyse “Codex High” kadar güçlü çalışıyor ve kullanıcılarına %50 daha yüksek kullanım limitleri sağlıyor.

GPT 5.1 ve 5.1 Pro önemli iyileştirmeler getirecek

OpenAI

Yeni Codex-Mini modeli ise kullanıcıların limitlere yaklaşması durumunda otomatik olarak devreye girerek kesintisiz çalışma imkânı sunuyor. OpenAI, bu sayede GPT-5-Codex’e kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla kullanım imkânı sağlandığını ve sadece küçük bir performans farkı bulunduğunu belirtiyor. ChatGPT Plus, Business ve Edu kullanıcıları için oranlar yükselirken, Pro ve Enterprise aboneleri ise öncelikli işlem hızı elde edecek. GPT-5.1’in bu sistemlerle daha güçlü bir entegrasyon sağlayarak Codex performans sınırlarını da genişletmesi bekleniyor.

Elbette geldiğimiz noktada yapay zekâ sahnesi sadece OpenAI da değil. Google bir yandan Gemini 3 Pro üzerinde testler yaparken, Anthropic’in de yeni Claude modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Biz şimdiden söyleyelim, yakında peş peşe yeni model duyuruları görebiliriz...

