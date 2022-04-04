Birleşik Krallık, Dünyanın ‘Kripto Varlıklar Merkezi’ Olmak

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada Birleşik Krallık’ın kripto varlıkların teknolojik merkezi olmak istediklerini belirtti ve çeşitli yasa tasarıları ve düzenlemeler yapılacağını söyledi.

‘Güneşin batmadığı yer’ olarak anılan Birleşik Krallık, bugün yaptığı açıklamada “küresel bir kripto varlık teknolojisi merkezi” olmak istediklerini duyurdu. Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, sözü geçen açıklamada "İngiltere'yi kripto varlık teknolojisi için küresel bir merkez haline getirmek benim hırsım ve bugün özetlediğimiz önlemler, firmaların bu ülkede yatırım yapmalarını ve büyümelerini sağlamaya yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Hükümetinin yapacağı hamleler arasında Birleşik Krallık’ta yaygın bir ödeme şekli olarak kullanılmaları için düzenleme kapsamına alınan sabit kripto para birimleri yer alıyor. Ek olarak hükümet, geleceğe dönük bir yatırım olması adına Birleşik Krallık’ın kripto paralarını üreten Royal Mint ile çalışarak bir NFT yapmak istiyor.

Birleşik Krallık, kripto para yatırımcılarını çekmek istiyor

Birleşik Krallık hükümeti, firmaların sektörde yatırım yapmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanacak bir finansal piyasa altyapısı sanal alanı için mevzuat oluşturmayı da planlıyor. Sunak, "Geleceğin yatırımcılarını ve yaratacakları olanakları Birleşik Krallık'ta görmeyi çok istiyoruz ve etkin bir şekilde düzenlemeler yaparak onlara uzun vadeli yatırım yapmak için ihtiyaç duydukları güveni verebiliriz" şeklinde durumu özetliyor.

Birleşik Krallık hükümetinin duyurusu, uygun düzenlemelerle tüketiciler için daha ​​verimli ödeme araçları sağlayabileceklerini iddia ederek, stabil kripto paraların potansiyel vaadine vurgu yapıyor. Hükümetin basın açıklamasında bu teknolojinin potansiyelini fark ederek ve düzenlemeler yaparark finansal istikrarın ve standartların sağlanabileceği belirtiliyor.