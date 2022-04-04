Binance, tek işlem çiftiyle işlem yapılabilen HEGIC, RENBTC ve SUSD tokenlarının söz konusu işlem çiftlerini platformdan kaldıracağını açıkladı. Böylelikle söz konusu tokenlar da Binance'den tamamen kaldırılmış olacak. Peki, yatırımcılar zarar görmemek için neler yapmalı?

Her gün milyarlarca dolarlık işlem yapılan kripto para piyasası Binance, bugün yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir listeden kaldırma haberi paylaştı. Kripto para piyasasının yeniden dalgalı ilerlediği son günlerde gelen paylaşım, üç kripto para çiftinin liste dışı bırakılacağını belirtiyordu.

Binance tarafından paylaşılan duyuruya göre kripto para borsasında şu anda listelenen ve işlem yapılabilen HEGIC/BUSD, RENBTC/BTC ve SUSD/USDT işlem çiftleri, 11 Nisan’dan itibaren borsada yer almayacak. Söz konusu çiftlerle 11 Nisan 2022 TSİ 12.00 itibarıyla herhangi bir işlem yapılamayacak ve çiftler, Binance borsasında artık yer almayacak. Bu çiftler, söz konusu tokenların tek mevcut işlem çifti olduğundan tokenlar da böylelikle artık tamamen Binance’den kaldırılmış olacak.

Yatırımcılar ne yapacak?

HEGIC, RENBTC ve SUSD yatırımcılarını yakından ilgilendiren bu haber, yatırımcıların 11 Nisan TSİ 12.00’dan sonra alım-satım yapılamayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu çiftlerin yatırımcılarından biriyseniz, son işlemlerinizi 11 Nisan’a kadar yapmalısınız.

İşlem çiftlerinin kapanmasıyla birlikte bu işlem çiftinde verilen emirler de otomatik olarak kapatılacak. Ayrıca 11 Nisan’a kadar bu tokenlardan çıkış yapmazsanız, tokenlar hesabınızda tamamen değersiz gözükecek. Tokenlarınızı Binance hesabınızdan başka bir borsaya aktarmak içinse son tarih 12 Temmuz 2022 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihten sonra da elinizde söz konusu tokenlar olursa, tüm tokenlarınız tarihe karışacak.