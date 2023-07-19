Birleşik Krallık hükümetinin video oyunlardaki ganimet kutularına yönelik oluşturduğu kılavuz, geliştiriciler tarafından onaylandı. Bu durum, ganimet kutusu içeren oyunlarda bazı değişiklikler yapılmasına neden olacak.

Video oyun sektöründe vazgeçilmezler arasında yer alan "loot" veya "ganimet kutuları", dikkat çekici bir gelişme ile gündemde. Birleşik Krallık hükümetinin birkaç yıldır üzerinde çalıştığı bir kılavuz, sektör paydaşları tarafından kabul edildi. Hükümet yetkilileri tarafından oluşturulan kılavuza göre video oyun geliştiriciler, artık ganimet kutularıyla ilgili bazı kurallara uyacaklar. Gelin hep birlikte bu önemli gelişmeya yakından bakalım.

Birleşik Krallık yönetimi, uzun bir süredir ganimet kutularıyla ilgili bazı kurallar getirmeye çalışıyordu. Bunun nedeni, oyunların içinde bulunan bu nesnelerin kumar oyunları ile ilişkilendirilmesiydi. CS:GO üzerinden beyin fırtınası yapalım. Aslında kutu açarken teknik olarak kumar oynuyoruz. Çünkü kutuyu veya kutuya ait anahtarı satın alıyor, ardından da kutu içinden çıkan eşyayı görüyoruz. Nasıl bir eşya çıkacağını bilmediğimiz gibi, kutudan "nadir" kategorisindeki eşyalar çıkması halinde iyi para kazanabiliyoruz.

İşte tüm bunlar, Birleşik Krallık'ın kısıtlama getirmesine yol açtı!

Birleşik Krallık'ta alanında uzman isimlerle yapılan çalışmalar, oyunlardaki ganimet kutularının çocuk ve gençler için "potansiyel olarak tehlikeli" olduğunun anlaşılmasını sağladı. Ayrıca ebeveynler de bu oyun içi eşyalar nedeniyle risk altındalardı çünkü kutu açmanın bir maliyeti vardı. Çocuklar, ebeveynlerini maddi anlamda da zora sokabilirlerdi. İşte tüm bunlar nedeniyle ganimet kutularıyla ilgili kısıtlamalar yapılmasına karar verildi.

Birleşik Krallık'ta hazırlanan, video oyun sektörünün paydaşları tarafından kabul edilen ilkeler şu şekilde:

18 yaşından küçük çocuklar, ebeveynlerin onayı olmadan ganimet kutusu alamayacak .

. Tüm oyuncular, ebeveynler ve hatta bakıcılar bile ganimet kasalarıyla ilgili bilgilendirilecek. Temmuz ayında başlayacak reklam kampanyaları için 1 milyon sterlinlik bütçe ayrıldı.

bütçe ayrıldı. Video oyun dünyası için çalışan ekipler, yaş güvenliğini sağlayabilmek için iş birlikleri yapacak. Gerekirse uzman görüşlerine başvurulacak.

iş birlikleri yapacak. Gerekirse uzman görüşlerine başvurulacak. Oyunlarda ganimet kutusu olduğu açıkça belirtilecek .

. Ganimet kutularının içeriği ile ilgili net ve basit açıklamalar yapılacak.

yapılacak. Ganimet kutuları, kolayca anlaşılacak şekilde tasarlanacak .

. "Video Games Research Framework" sistemine destek verilecek .

. İzinsiz satın alımlar için IP koruması yapılacak.

yapılacak. Esnek geri ödeme politikaları oluşturulacak. İzinsiz yapılan satın alımlar için iade yapılacak .

. Oyuncuların korunması, harcama bütçelerini yönetebilmeleri için bilgilendirmeler yapılacak.

bilgilendirmeler yapılacak. İlkelerin tüm sektöre yayılması ve aktif olarak uygulanabilmesi için hükümet ile geliştiriciler, iletişim halinde olacaklar.

Birleşik Krallık hükümetinin oluşturduğu ve video oyun sektörünün paydaşları tarafından kabul edilen ilkeler, tahmin edebileceğiniz üzere diğer ülkeleri bağlamıyor. Ancak bu demek değil ki Türkiye'deki oyuncular, söz konusu ilkelerden etkilenmeyecekler. Video oyun geliştiricileri isterse, yapacakları değişiklikleri küresel çapta uygulayabilirler. Ganimet kutularıyla ilgili ilkelerin sektörü nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.