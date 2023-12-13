Birleşik Krallık'ta yargıçların ChatGPT kullanmalarına izin verildi. Yani yargıçlar, yapay zekâya mahkeme kararı oluşturtabilecekler. Ancak bu tür kararların tek tek incelenmesi de gerekecek.

Gelişen yapay zekâ teknolojileri, hayatımızı büyük oranda değiştirmeye başladı. Artık basit makale özetlerinden tutun da kişisel asistan gibi işlerde, yapay zekâdan destek alabiliyoruz. Gelen son haberler ise yapay zekânın, artık yargıda da aktif olarak kullanılacağını gözler önüne seriyor.

Birleşik Krallık'ta alınan bir karar ile yargıçların, karar vermek gibi adli işlemler için ChatGPT kullanmalarına izin verildi. Bununla ilgili hazırlanan kılavuz, yapay zekâ destekli sohbet botunun kullanımı için bazı kısıtlamalar ve tavsiyeler de içeriyor. Birleşik Krallık'ta hayata geçirilen uygulama, diğer ülkelerde de yakından takip edilebilecek gibi görünüyor.

Uygulama, ABD'de başarısız olmuştu

Birleşik Krallık'ın ChatGPT kararı, bundan birkaç ay önce ABD'de denendi. New York'ta görev yapan iki avukat, ChatGPT'nin ürettiği belgeleri mahkeme heyetine sundu. Ancak yapılan incelemelerde, bu belgelerde hayali anlatılar olduğu tespit edildi. Hâl böyle olunca avukatlar, ceza ödemek zorunda kaldılar. Birleşik Krallık'ta hazırlanan kılavuz ise bu tür sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlayan bazı koşullar içeriyor.

Kılavuza göre ChatGPT; yanlış, eksik veya taraflı metinler oluşturabilir. Ayrıca doğrulanamayan bir bilginin sadece yapay zekâdan araştırılması da yanlış bilgilere yol açabilir. Yargıçların, bu gerçekler ışığında hareket edilmesi gerektiğinin aktarıldığı kılavuz, yapay zekânın vereceği bir kararın mutlaka incelenmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Evet, Birleşik Krallık yargısı artık ChatGPT kullanabilecek ancak yargıçlar, ChatGPT'nin ürettiği sonuçları tek tek inceleyecekler.