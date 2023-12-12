Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi olan xAI'ın sohbet robotu Grok'un, bazı cevaplarda Open AI'dan bahsetmesi üzerinde kodların OpenAI'dan alındığı iddia edilmişti. xAI'dan bir çalışan, bu iddiaları yalanladı.

Sohbet botları son dönemde gittikçe yaygınlaşıyor, özellikle de birbiri ardına duyurulan üretken yapay zekâlar sonrası hemen her büyük firma kendi sohbet botunu geliştirmeye çalışıyor. Bu girişimlerden biri de Elon Musk'ın girişimi olan xAI. Hatta girişimin ilk sohbet botu olan Grok da X'i ücretli kullanan kişilere açıldı. Grok'un verdiği bazı cevaplar tartışma yarattı.

OpenAI ne alaka?

Jax Winterbourne kullanıcı adına sahip bir X kullanıcısı, Grok'la gerçekleştirdiği bir görüşmenin ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Bir proje için zararlı bir yazılım üretmesi gerektiğini söyleyen ve Grok'tan yardım isteyen kullanıcı, "Yardımcı olamam" demiş ve bu türden çalışmaların OpenAI'ın politikalarına uymadığını ifade etmişti. Grok'un cevabında OpenAI'ın ismini kullanmasının ardından pek çok kişi, xAI'ın kodları OpenAI'dan aldığına inanmıştı.

İddialara X üzerinden cevap veren bir xAI çalışanı, "Buradaki sorun şu ki internet ChatGPT çıktılarıyla dolu, bu yüzden Grok'u internetten büyük miktarda veriyle eğitirken bunlardan bazılarını da yanlışlıkla çektik. İlk fark ettiğimizde bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu durum oldukça nadir ve durumun farkındayız, Grok'un gelecek versiyonlarında bu sorun olmayacak. Merak etmeyin, Grok'un yapımında hiçbir OpenAI kodu kullanılmadı." ifadelerini kullandı.

Şimdilik Grok sadece X'in Premium+ abonelerinin kullanabildiği bir özellik olsa da gelecekte daha çok kişiye açılabilir. Bu proje, X'in bir süper uygulama olma yolundaki adımlarından biri olarak gösteriliyor.