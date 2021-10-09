Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi; temiz, güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin temel bir insan hakkı olduğunu onayladı. Söz konusu karar, birkaç büyük ülke geri durmuş olsa da, 43 oyla desteklendi. Uzak duran ülkelerin arasında Rusya, Hindistan, Japonya ve Çin bulunuyor.

Teknolojinin gelişmesiyle insanoğlu, yüksek iş gücü gerektiren görevleri, geliştirdiği makinelerle yapma imkânı buldu ve bu sayede araçları, yiyecekleri, bilgisayarları ve daha nice ürünleri kısa sürede oldukça geliştirdi. Fakat bu gelişmeler maalesef verimli enerji kaynaklarıyla hayata geçirilmediğinden doğada birçok kötü iz bıraktı.

Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine sebep olan bu gelişmeler, güncel olarak yavaş yavaş daha verimli enerji kaynaklarıyla güncelleniyor olsa da birçok geri döndürülemez etki halihazırda görülüyor. Birleşmiş Milletler de buna dur demek için her yönüyle temiz bir çevrenin insan hakkı olduğunu onayladı.

Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya geri durdu

Karar, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP26) haftalar önce geldi. Kosta Rika, Maldivler, Fas, Slovenya ve İsviçre önderliğinde öne sürülen söz konusu karara varılmasında diğer ülkelerle birlikte toplamda 43 onay geldi. Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan ise oy verme konusunda geri durdu.

İnsan Hakları Başkanı Michelle Bachelet; temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi insan hakkı olarak tanımanın, insanları ve gezegeni korumak olduğunu söyledi. Söz konusu kararın ardından insanları koruyacak ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin gerçekleşmesi için cesur adımların gerektiğini söyledi.

Bu seneki COP26 konferansında da bu kararın tekrar edileceği ve üzerine gidileceği belirtildi. Söz konusu konferans, İskoçya’nın Glasgow şehrinde, kasım ayında gerçekleşecek. Atlattığımız onca orman yangınının ve halihazırda hem doğayı hem de insanlığı tehdit eden iklim değişikliğinin konferansta bolca yer tutacağı kesin.