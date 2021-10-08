Time Out, dünyanın en havalı semtlerinin hangileri olduğunu belirledi. Hem anketle hem de editörlerin seçimleriyle belirlenen semtler arasında Türkiye'den de bir yer bulunuyor.

Time Out dergisi, dünyanın en iyilerini belirlediği araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez dünyanın en havalı semtlerini araştıran ekip, 27 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketten derlediği verilerle, en iyileri belirlemiş oldu. Derginin özel ekibi tarafından yapılan son oylamada Türkiye'den bir semt de kendine yer bulmayı başardı.

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bulunan Norrebro, araştırma kapsamında birinci seçildi. Semtin oldukça hareketli işletmelere sahip olduğunu belirten editörler, etkileşimli sanat sergisi gibi alışılmamış etkinliklerin de yapıldığını belirttiler. Türkiye ise listeye 45. sıradan girdi. İstanbul Kadıköy, Time Out'a göre en havalı semtlerden biri oldu. Editörlere göre semtin hem çok hareketli hem de isteyenler için yeşil alan da sunuyor oluşu, Kadıköy'ü rakiplerinin önüne geçirdi.

İşte dünyanın en havalı 10 semti

Norrebro, Kopenhag, Danimarka

Andersonville, Şikago, ABD

Jongno 3-ga, Seul, Güney Kore

Leith, Edinburg, İskoçya

İstasyon Bölgesi, Vilnius, Litvanya

Chelsea, New York, ABD

XI Bölgesi, Budapeşte, Macaristan

Ngor, Dakar, Senegal

Sai Kung, Hong Kong

Richmond, Melbourne, Avustralya

Time Out editörleri, hazırladıkları listede genelde benzer şeylerin altını çizdiler. Örneğin Andersonville ve Jongno 3-ga için de tıpkı Norrebro ve Kadıköy'de olduğu gibi hareketli yaşam vurgusu yapıldı. Yaptıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Time Out Genel Yayın Yönetmeni Caroline McGinn, özellikle de yerel işletmelerin bu liste için önemli olduğunu, zira semtlerin ruhunun bizzat o işletmeler sayesinde oluşturulduğunu ifade etti.