Birleşmiş Milletler, yapay zekâ konusunda dünyaya rehberlik edecek 39 üyelik danışma kurulu kurdu. Kurulda, teknoloji yöneticileri, hükûmet yetkilileri ve akademisyenler yer alıyor.

Yapay zekâ teknolojileri her ne kadar hepimizin hayatını kolaylaştırsa da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Dünya çapından yetkililer de gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) son hamlesi de bunlardan biri.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, yaptığı açıklamada BM’nin 39 üyeli bir danışma organı kurduğunu duyurdu. Kurul, yapay zekânın riskleri ve yönetimi gibi konularda dünyaya rehberlik edecek.

Kurulda teknoloji yöneticileri, hükûmet yetkilileri ve akademisyenler yer alıyor

BM’nin yeni danışma organı, dünyanın dört bir yanından teknoloji yöneticileri, hükûmet yetkilileri ve akademisyenleri içeriyor. Guterres de yapay zekânın insanlığa faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve risklerin kontrol altına alınıp azaltılması için böyle bir hamle yaptıklarını ifade ediyor.

Kurulda, ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI’ın baş teknoloji sorumlusu Mira Murati, Sony CTO’su Hiroaki Kitano, Google yöneticisi James Manyika, Microsoft’un yapay zekâ sorumlusu Natasha Crampton gibi teknoloji devlerinden temsilciler var. Bunlara ek olarak farklı kıtalardan birçok ülkeden hükûmet yetkilileri ve Cambridge, Stanford, Tokyo Üniversitesi de dahil önde gelen okullardan profesörler ve akademisyenler bulunuyor.

Danışma kurulunun öncelikleri arasında riskler ve zorluklar konusunda küresel fikir birliği oluşturmak, yapay zekânın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini karşılayacak şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu teknolojilerin yönetimi konusunda küresel iş birliğini güçlendirmek gibi şeyler yer alıyor.