Volvo Fosilsiz Çelikten Üretilen Dünyadaki İlk Aracı Tanıttı

Volvo fosilsiz çelikten yapılmış dünyadaki ilk aracı tanıttı. Volvo'nun yeni aracını oluşturan fosilsiz çelik, İsveçli SSAB firması tarafından yapıldı.

İklim krizi, göz önünde bulunduramadığımız acı bir gerçek ve yaklaşan felaket olarak karşımızda duruyor. Dünya ve insanlar gözü kara bir şekilde son sürat iklim felaketine doğru giderken, bireyler ve toplumlar, şirketler, kurumlar iklim krizine yönelik bilinçlenme konusunda umut vadediyor. Özellikle teknoloji ve üretimde emisyonsuz sistemler bu yönde büyük bir öneme sahip.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo geçtiğimiz aylarda araç yelpazesinin 2030 yılına kadar derisiz ve vegan dostu olacağını ve giderek daha fazla sürdürülebilir kaynaklı ürünler kullanılacağını açıklamıştı. Volvo, karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş polyester kullanmayı ve İsveç'te yetiştirilen ve toprağı yenileyen keten bitkilerinden elde edilen ketenleri kullanmayı hedeflediğini de belirtmişti. Çevreye yönelik duyarlı yenilikleriyle dikkat çeken şirket, SSAB‘nin fosilsiz çeliğinden yapılmış dünyadaki ilk aracı tanıttı.

“İklim nötr ulaşım sistemlerine giden yolda önemli bir adım”

Volvo ve SSAB bu yılın ilk çeyreğinde, dünyanın fosil yakıtsız çelikten yapılmış ilk araçlarının araştırma, geliştirme, seri üretim ve ticarileştirilmesi üzerine bir işbirliği anlaşması imzalamış ve Volvo bu yıl SSAB'nin hidrojen kullanarak ürettiği çelikten konsept araçlar ve parçaların üretimini başlatmayı planlamıştı. Volvo Group Başkanı ve CEO'su Martin Lundstedt’in bu anlaşma dolayısıyla söylediği, “Paris Anlaşması doğrultusunda 2050 yılına kadar iklim nötr bir şirket olmaya kararlıyız. Bu anlaşma, tümüyle iklim nötr ulaşım sistemlerine giden yolda önemli bir adım” sözleri dikkat çekmişti.

Bu anlaşma ilk meyvesini verdi ve Volvo, SSAB fosilsiz çeliğinden yapılmış dünyadaki ilk aracı tanıttı. Standart çelikle tamamen aynı özelliklere sahip fosilsiz çelikten üretilen yük taşıyıcı araç, Volvo Group Başkanı ve CEO’su Martin Lundstedt‘in ev sahipliğinde Göteborg’da düzenlenen yeşil çelik işbirliği etkinliğinde tanıtıldı. Lundstedt etkinlikte yaptığı konuşmada, “Volvo Group, gelecek için benimsenen daha sürdürülebilir bir taşımacılık ve altyapı sisteminin önünü açan çekici, güvenli ve verimli yeni araçlar ve makineler geliştirmek için SSAB ile bunun gibi öncü ortaklıklara kendini adadı” dedi.