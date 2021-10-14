Pandemiyle birlikte başlayan ve birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerde meydana gelen kıtlık, otomotiv devlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çip krizinden etkilenen Renault, çip kıtlığı nedeniyle Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretip yapıp bir hafta yapmayacağını duyurdu.

COVID-19 pandemisiyle birlikte başlayan ve akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin üretiminde küresel bir kriz meydana geldi. Araç sistemlerinden, savunma sanayiine ve giyilebilir teknolojilere kadar her alanda büyük önem taşıyan çiplerin üretimi, pandemi nedeniyle durma noktasına gelinci çip krizi ortaya çıktı.

Üretime ara veren fabrikaların yarattığı çip kıtlığı, başta otomotiv olmak üzere pek çok sektör üzerinde sarsıcı bir etki yarattı. Teknoloji devleri ve otomotiv üreticileri art arda açıklamalar yaparak pek çok ürünün üretiminde sıkıntılar olduğunu açıkladı. Kriz birçok ülkeyi etkilenmiş ve geçte olsa Türkiye’ye de uğramıştı. Otomotiv devlerini etkileyen ve kara kara düşündüren çip krizi, Renault şirketini de ciddi anlamda etkiledi.

Üretim bir hafta yapılıp bir hafta yapılmayacak

Birçok otomotiv devini etkileyen çip krizi son olarak Renault’u da vurdu. Renault, elektronik bileşenlerin tedarik sorunu sebebiyle Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacağını duyurdu. Renault, çalışanlarına yaptığı açıklamada fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a kadar olan bir haftalık sürede üretimin yapılmayacağı, bir diğer hafta 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar yine üretimin yapılmayacağını belirtti.

Fabrika mekanik direktörlüğüne bağlı motor montaj hattında ise 20-21 Ekim 2021, vites kutusu montaj hattında 18-19-20, 28 Ekim 2021 ve 01-02 Kasım 2021 tarihlerinde, dökümhane departmanında 18-19-20-21-22-27-28 Ekim 2021 tarihlerinde üretimin yapılmayacağı, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında da 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a ve 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar üretimin yapılmayacağı bildirildi. Bu süre içerisinde çalışanlara ücret ödenip ödenmeyeceği ise bilinmiyor.

Birçok ülkeyi ve şirketi etkileyen küresel çaptaki çip krizinin neden olduğu tedarik sorunları sebebiyle, geçtiğimiz haftalarda Opel de üretime yıl sonuna kadar ara verdiğini 2022'nin ilk günlerinden itibaren üretime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıklamışlardı. Uzmanlar, krizin etkilerinin 2022 yılında da devam edebileceğini söylüyor.