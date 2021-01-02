Bitcoin, 30 Bin Dolar Barajını da Aşarak Yeni Bir Rekor Kırdı

2020 yılının son aylarında yükselişe geçen kripto para birimi Bitcoin, 30 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin, eylül ayından bu yana değerini üçe katladı.

Bitcoin'in yükselişi, 2021'in ilk günlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde yükselişe geçen grafiğiyle rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, bugün 30 bin doları aşarak tarihinin en yüksek değer seviyesine çıktı. Bitcoin'in değeri yazıyı yazdığımız an itibariyle 31.758 dolar. (Çok hızlı bir artış var, tam değer tutmayabilir)

Bitcoin'in benzer bir yükseliş grafiği sergilediği bir diğer yıl ise 2017'ydi. Aralık 2017’de 19 bin dolarla rekor kırdıktan sonra ciddi bir düşüşe geçen ve büyük dalgalanmalar yaşayan Bitcoin, aradan geçen 3 yılın ardından ilk kez 24 Kasım 2020’de bir kez daha 19 bin doları aşmıştı.

1 Bitcoin, 234 bin 463 TL'ye denk:

Bitcoin'in değerini TL cinsinden konuşmaya başladığımzıda, rakamlar çok daha farklı boyutlara ulaşıyor. Yalnızca üç gün önce TL cinsinden değeri 204 bin 736 TL’ye denk gelen Bitcoin'in değeri, şu an 234 bin 463 TL'ye denk geliyor.

Bitcoin, bu yükseliş ile birlikte eylül ayından bu yana değerini üçe katladı. Eylül ayını 10 bin dolar seviyesindeki grafiğiyle kapatan Bitcoin, dört ayda değerini üç katına çıkarmış oldu. Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone'un geçen ay paylaştığı bir nota göre, Bitcoin teknoloji meraklıları ve spekülatörler haricinde küresel portföy yatırımcıları tarafından da daha çok ilgi görmeye başladı.

Ancak değerinde yaşanan sert dalgalanmalar ve merkez bankalarının para basma tekeli sebebiyle Bitcoin'in uzunca bir süre daha yaygın bir para birimi olarak kullanılamayacağı düşünülüyor. Yine de Bitcoin, geniş çevrelerce iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor.