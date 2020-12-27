Uzun yıllar önce çok küçük fiyatlara alınıp satılabilen Bitcoinlerin fiyatları bugün 28 bin doları aşmış durumda. Son günlerde yeniden popüler olan bu kripto paraların kendi milyonerlerine şöyle bir bakalım.

Bir zaman makinemiz ve cebimizde 20 dolarımız olsaydı ve 2010 yılına dönebilseydik, hemen hepimizin bugüne dönmeden önce yapacağı şey Bitcoin almak olurdu. Tanesi 0,06 dolardan alacağımız 483 Bitcoin'in bugün değeri 100 milyon TL'yi aşacaktı.

O dönemlerden bu yana bu kripto paraya yatırım yapan ve yatırımlarını koruyan pek çok kişi bulunuyor. Bu isimlerin bir kısmı günümüzde dudak uçuklatan büyüklükte servetlere sahip. Gelin en büyük Bitcoin zenginlerinin servetlerine beraber bakalım.

Blythe Masters

Daha önce J.P. Morgan Chase & Co.'nun yöneticisi olan Blythe Masters, günümüzde kariyerine Digital Asset Holdinglerinin CEO'su olarak devam ediyor. Masters'ın firması kriptolama temelli araçlar ve kripto verimliliği, takibi, güvenliği ve yatırımı alanında çalışmalar yapıyor. Masters'ın servetinin ise 1-5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor ancak iş kadınının yönettiği fonlar 473 milyon doların üstünde.

Michael Novogratz

Michael Novogratz, Princeton'dan mezun olduktan sonra bir süre Goldman Sachs'ta partner pozisyonunda yer aldı, arından da Fortress'e katıldı. 2015 yılında kripto yatırımlarına başlayan Novogratz, 2017 yılında servetinin 500 milyon doları bulduğunu açıklamıştı. O zamandan bu yana Bitcoin fiyatı, zirve noktasından hesapladığımızda bile %50 arttı. Novogratz'ın net malvarlığının 600 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Barry Silbert

Barry Silbert ise Digital Currency Group'un kurucusu ve CEO'su olarak çalışıyor. Firma daha önce de CoinDesk gibi önemli platformları satın alarak kendisinden söz ettirmişti. Kripto'nun Kralı lakaplı isim de 100'den fazla yatırıma sahip. Silbert',n serveti de kabaca 500 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Satoshi Nakamoto

Bitcoin'in kurucusu olan ve bir kişi mi yoksa bir grup mu olduğu bile tartışılan Satoshi Nakamoto, 1 milyon BTC'lik servete sahip. Bu servetin değeri de kabaca 28 milyar dolar ediyor. Bu da oldukça büyük bir rakam.

Tyler ve Cameron Winklevoss

Tyler ve Cameron Winklevoss, Facebook'la olan mahkemelerinden aldıkları bütün tazminatı kripto paralara yatırma kararı almıştı. İkili, elde ettikleri serveti Bitcoin ile katladı ve şu anda piyasadaki Bitcoinlerin %1'ine sahip. Bu da 5 milyar dolarlık bir zenginlik anlamına geliyor.

Bu isimler kripto paralara ve BTC'ye yatırım yaptığı bilinen isimler. Kripto paraların getirdiği anonimlikten faydalanan ve kim olduğunu açıklamayan başka zenginler de bulunabilir. Bazı hesapların içinde çok miktarda kripto para yer alıyor. Bu hesapların sahipleri bilinmiyor.