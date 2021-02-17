Bitcoin'deki yükseliş rallisi devam ederken, yeni bir rekor daha geldi. Geçtiğimiz saatler itibarıyla 51 bin 700 dolar bandını aşan Bitcoin'in piyasa değeri ise 1 trilyon dolara ulaşmak üzere. Bitcoin'deki yükseliş yatırımcının yüzünü güldürüyor olsa da JPMorgan, dalgalı hareketlerle rallinin sürdürülemez olduğunu belirtiyor.

Son yılların hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren yatırım aracı Bitcoin, yepyeni bir ralliye başlamış durumda. Dün, tarihinde ilk kez 50 bin dolar sınırını aşan Bitcoin, bugün 51 bin 700 dolar seviyesini aştı. 1 saatlik grafiklerde sekme olmaksızın 4 kez 50 bin dolar üzerinde mum yakmayı başaran Bitcoin, ağız sulandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu yatırım aracının saat 15:43 itibarıyla değeri ise 51 bin 330 dolar bandında.

Bitcoin'deki yükseliş yatırımcıları sevindiriyor olsa da Bitcoin'den türevlenen "altcoin"lerin halinin içler acısı olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu da yatırımının tamamını ya da büyük bir bölümünü altcoinlerde tutan yatırımcıları tedirgin ediyor. Zira altcoinlerin neredeyse tümü, an itibarıyla değer kaybetmeye devam ediyorlar. Bunun en büyük nedeni ise Bitcoin'in bu dalgalı hareketleri yapıyor oluşu.

JPMorgan, Bitcoin'deki dalgalanmadan rahatsız

ABD'nin en büyük finansal hizmetler şirketinden bir tanesi olan JPMorgan, Bitcoin'de yaşanan bu yükselişi değerlendirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, yükselişin yatırımcının yüzünü güldürdüğü ancak dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. JPMorgan analistleri, dalgalı hareketler bitmedikçe, Bitcoin'deki yükseliş rallisinin sürdürülebilir olmadığını belirtiyorlar. Bu arada, yaşanan yükselişlerle birlikte Bitcoin'in piyasa değerinin 1 trilyon dolar seviyesine çok yaklaştığını hatırlatalım.

Bitcoin'deki yükseliş, ülkemizdeki kripto para yatırımcıları tarafından da takip ediliyor. Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki genel havaya baktığımızda, ülkemizdeki yatırımcılarda da genel bir panik ortamının oluştuğunu görmekteyiz. Benzer bir şekilde on binlerce takipçisi olan profesyonel yatırımcıların büyük bir bölümü de şu sıralar, Bitcoin'in gidişatı ile ilgili kesin bir şey söyleyemiyorlar. Görüşme yaptığımız popüler Türk yatırımcılardan Dr.HardFork ise Bitcoin'in geleceğin parası olduğunu, kurumsal şirketlerin bile bu kripto parayı varlık formlarına eklediğini belirtiyor. Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'nin bile Bitcoin'i değer saklama aracı olarak gördüğünü hatırlatan Dr.HardFork, piyasadaki altcoinlerin değişebileceğini ancak Bitcoin'in daima var olacağını, değerinin ise yakın bir gelecekte 60 bin dolarlara ulaşabileceğini ifade ediyor.