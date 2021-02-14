Popüler YouTuber Jack Paul da Twitter'da kripto para yorumcuları arasına katıldı. 16 yaşındayken yaptığı Bitcoin yatırımını ve kazancını açıklayan Paul, son günlerin en büyük gündem maddelerinden biri olan Dogecoin'e de değinmeyi ihmal etmedi.

Kripto para piyasası son günlerde oldukça hareketli bir gündeme sahip. Sürekli yükselişte olan ve tarihinin en yüksek değer seviyesine ulaşan Bitcoin gündemi bolca meşgul ederken, bir yandan da özellikle Elon Musk'ın tweet'leriyle aniden yükselişe geçen Dogecoin de önemli bir gündem maddesi olarak sık sık karşımıza çıkıyor.

Şubat ayına 33 bin dolar seviyesinde giriş yapan Bitcoin geçtiğimiz iki haftada durmadan yükselerek 49 bin doları aştı ve 50 bin dolar sınırına dayandı. Ancak bu yükselişe rağmen Bitcoin'in değer grafiği hala sık sık dalgalanıyor. Bu kadar hareketlilik olunca hakkında bolca yorum görmek de kaçınılmaz oluyor.

Twitter'da kripto para yorumcuları arasına Jack Paul da katıldı:

(Paylaşımı göremiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz)

Bitcoin'in yükselen grafiği her geçen gün kripto parayı daha da popüler hale getirirken konuyla ilgili düşüncelerini paylaşarak öngörülerini dile getiren isimlerin de sayısı hızla artıyor. Bildiğiniz üzere Elon Musk bu konuda oldukça hevesli bir isim ve görünüşe göre onun başlattığı bu akıma katılmak isteyen yeni isimler de var.

Kanalında 20 milyondan fazla abonesi bulunan popüler YouTuber Jack Paul, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla henüz 16 yaşındayken Vine'dan elde ettiği ilk gelir olan 100 dolar ile Bitcoin aldığını ve o 100 doların şu an 46 bin dolar olduğunu açıkladı. Dogecoin hakkında da yorum yapan Paul'a göre Dogecoin Bitcoin'in 'küçük kardeşi' ve o da aynı potansiyeli taşıyor.

Tabii ki Jack Paul'un altın değerinde bu yorumlarının yanında Dogecoin'in son günlerde büyük bir değer kaybıyla adeta çakıldığını da söylemekte fayda var. Elon Musk'ın gündeme getirmesiyle değerinde hızlı bir artış söz konusu olsa da Dogecoin hala oldukça riskli bir kripto para olarak görülüyor ve Elon Musk da bu sebeple insanları yanlış yönlendirdiği yönünde bolca eleştiriye maruz kaldı.