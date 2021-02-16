Son dönemde inanılmaz bir dalgalanma yaşayan Bitcoin, vadeli işlem piyasalarında ilk kez 50 bin dolar barajını gördü. Spot piyasalarda da 50 bin doları zorlayan kripto para birimi, en azından şu an için bu barajı aşabilmiş değil.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, tarihinde ilk kez büyük vadeli işlem borsalarında 50 bin dolar barajının üzerinde işlem gördü. Bununla birlikte Bitcoin, Coinbase ve Binance gibi spot borsalarda 50 bin dolar direncini iki kez zorlamasına rağmen en fazla 49.556 dolara kadar yükseldi ve sonrasında yüzde 3,5 değer kaybına uğradı.

CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, Bitcoin’in 50 bin dolar barajına dayanmasıyla ilgili olarak “Coinbase balinalarını (USD) ve Stablecoin balinalarını (USDT)” sorumlu tuttu. Ju’ya göre Bitcoin'in bu seviyeyi geçebilmesi için negatif primin yatışması gerekiyor. Coinbase primi, ilk reddedilmeden hemen sonra dengelendi ve Binance'in Tether fiyatı ile denk hale geldi.

"Bitcoin, 50 bin dolar barajını aşacak ancak yeniden 42 bin dolara gerileyecek"

Uzman yatırımcı Lex Moskovski, Bitcoin’in yeni bir ralli başlatabileceğini ifade ederek, “50 bin dolara yükselişi Coinbase'in aksine Binance ve diğer borsaların alış baskısı domine etmeyi sürdürüyor. Bu durum azalan Coinbase priminde de görülebiliyor. Diğer yandan bu, Coinbase alıcılarının ABD'de seansın başlamasıyla birlikte yarışa katılabileceği anlamına da gelebilir. Göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Bir başka ünlü yatırımcı Mac ise yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in 50 bin dolar barajını aşabileceğini ancak sonrasında 42 bin dolar seviyesine gerileyerek bir destek seviyesi oluşturabileceğini belirtti. Geçtiğimiz yıldan bu yana astronomik bir yükseliş gösteren Bitcoin’de nasıl bir hareketlilik yaşanacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.