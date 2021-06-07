2021, tüm dünyanın Bitcoin ve diğer kripto paralar ile yeniden tanıştığı bir yıl oldu. 2017’deki yükselişinin ardından hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisi tavan yaptı. Peki bu hareketlenmeden önce, yani 2020’de yatırımcıları en çok para kazanan ülkeler hangileri?

Kripto para piyasalarına dair güncel bir araştırma raporu paylaşan Chainalysis, 2020 yılının verilerine göre Bitcoin’den ençok gelirin elde edildiği ülkeleri açıkladı. Çalışma, son boğa sezonunun yaşandığı 2021’in öncesindeki verileri baz alıyor, ancak bu yıla dair önemli detayları da içeriyor.

Kripto paraların doğası gereği coğrafi sınırlara göre analiz yapmanın zor olduğunu belirten Chainalysis, şirket olarak izleyebildiği verilerden yola çıkarak araştırmayı gerçekleştirmiş durumda. Bir başka deyişle elimizdeki sonuçların iki sınırlılığı bulunuyor: Veriler 2020 yılına ait ve sadece coğrafi olarak etiketlenebilen işlemlere dayanıyor. Yani 2021 boğa piyasası ve anonim işlemlerin büyük çoğunluğu bu istatistiklere dahil değil.

Hangi ülkede yatırımcılar Bitcoin’den ne kadar para kazandı? (2020 verileri):

ABD: 4,1 milyar dolar Çin: 1,1 milyar dolar Japonya: 900 milyon dolar Birleşik Krallık: 800 milyon dolar Rusya: 600 milyon dolar Almanya: 600 milyon dolar Fransa: 600 milyon dolar İspanya: 500 milyon dolar Güney Kore: 400 milyon dolar Ukrayna: 400 milyon dolar Hollanda: 400 milyon dolar Kanada: 400 milyon dolar Vietnam:400 milyon dolar Türkiye: 300 milyon dolar İtalya: 300 milyon dolar Brezilya: 300 milyon dolar Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar Hindistan: 200 milyon dolar Avustralya: 200 milyon dolar Polonya: 200 milyon dolar Arjantin: 200 milyon dolar İsviçre: 200 milyon dolar Tayvan: 200 milyon dolar Belçika: 200 milyon dolar Tayland: 200 milyon dolar

Bu grafiğe göre ABD’li yatırımcıların, dünyadaki madencilik ağının önemli bir kısmına sahip olan Çin’den daha fazla para kazandığını görüyoruz. Chainalysis’e göre Çin’in kripto para üretim hacmi düşünüldüğünde, gelir açısından kafalarda soru işaretleri oluşması çok doğal. Ancak araştırma sonuçları, anonim kimliklerle elde edilen madencilik gelirlerine değil, resmi kimliklerle edinilen borsadaki yatırımcılık gelirlerine odaklanıyor.

Türkiye 761 milyon dolarlık GSYİH ile listede 25, yani son sırada. Ancak 300 milyon dolarlık Bitcoin geliriyle 16. sırada yer alıyor: Peki bu ne anlama geliyor?

2019’da nüfusuna oranla en çok kripto para kullanıcısına sahip ülkeler açıklandığında Türkiye, %20’lik oranla zirvede yer alıyordu. Ancak görüldüğü üzere yatırımcıların sayısından ziyade yatırım yapılan miktar da büyük önem taşıyor.

Ayrıca Türkiye, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla açısından 25. sırada yer alıyor. Ancak diğer ülkere göre daha düşük olan gelire rağmen Bitcoin’den elde edilen gelir açısından 16. sırada yer alıyor. Bu da Türkiye’deki yatırımcıların, diğer ülkelere kıyasla daha az fiat para geliri olmasına rağmen kripto paraları tercih etmeye eğilimli olduklarını gösteriyor. Dolayısı ile Türkiye'deki yatırımcılar, fiat para gelirine oranla Bitcoin'den elde edilen gelir sıralamasında zirveye oynayabilir. İşte bunu 2021 yılına ait araştırma tamamlandığında öğreneceğiz.