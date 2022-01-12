Bitcoin geliştiricilerini davalardan korumak amacıyla kar amacı gütmeyen bir yasal savunma fonu kuruluyor. Gönüllü avukatlardan oluşacak olan fon ücretsiz hizmet verecek.

Bitcoin destekçisi, en popüler sosyal medya platformlarından Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin geliştiricilerini son zamanlarda artan ve artmaya devam edecek gibi duran davalardan korumaya yönelik, kar amacı gütmeyen bir yasal savunma fonu oluşturulması önerisinde bulundu.

Dorsey’in bu planları; kendisini Twitter’da “Bitcoin düşkünü” olarak tanımlayan Zack Voell’in paylaştığı bir e-posta transkripti sayesinde ortaya çıktı. Paylaşımda “Bitcoin topluluğu şu anda çok cepheli bir davaya konu oluyor. Davalar ve devam eden tehditler amaçlanan etkisini gösteriyor; bireysel sanıklar yasal desteğin yokluğunda teslim olmayı seçtiler. “ şeklinde kaydettiği görülen Dorsey, çoğunlukla bağımsız olan açık kaynak geliştiricilerin özellikle yasal baskıya karşı hassas olduklarını belirtiyor.

Gönüllü avukatlardan oluşacak olan fon ücretsiz hizmet verecek

Görünen o ki Dorsey, Bitcoin geliştiricilerine karşı artan yasal muhalefet eğilimine karşı "geliştiricileri savunmaya yardımcı olmak için koordineli ve resmi” bir savunma sistemi oluşturmak istiyor. ‘Bitcoin Legal Defense Fund’ (Bitcoin Yasal Savunma Fonu) olarak adlandırılan yeni kar amacı gütmeyen kuruluşun, Bitcoin yazılımı ve varlık geliştirmenin tüm yönleri üzerinde çalışan geliştiricilere yardımcı olması bekleniyor. Dorsey’in gönderdiği e-postada özellikle the Lightning Network, Bitcoin gizlilik protokolleri ve benzerleri üzerinde durduğu dikkat çekiyor.

Müşterilerinin hukuk müşaviri bulmasına ve elinde tutmasına, Bitcoin ve blockchain yasal sorunlarıyla ilgili davalar için genel yasal stratejiler geliştirmesine yardımcı olacak olan fon ile birlikte ilgili yasal faturaları ödemek için finansman da sağlaması hedefleniyor. Dorsey, organizasyonu "geliştiricilerin isterlerse yararlanabilecekleri ücretsiz ve gönüllü bir seçenek" olarak tanımlıyor.

Başlangıçta “Gönüllü ve yarı zamanlı avukatlar birliği”nden oluşacak olan Bitcoin Yasal Savunma fonu tarafından üstlenilen özel durumlar, yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Fonun ilk görevi ise kendisini ‘Bitcoin yaratıcısı’ ilan eden Craig Steven Wright'ı içeren Tulip Trading davası olacak. "Güvenlik görevinin ihlal edildiğini iddia eden bazı geliştiriciler" aleyhine açılan dava, kötü şöhretli Mt. Gox kripto para borsası ve şu anda feshedilmiş borsanın hacklenmesinden kaynaklanan ve yaklaşık 200 milyon dolarlık Bitcoin ve diğer madeni paraların çalınması gerekçesiyle mahkemeye taşınmıştı.

Şimdilik içeriden sağlanan fon için ‘The Block’ CEO'su ise fonun faaliyetleri için ek para toplamaya çalışmadığını; ancak daha fazla yasal işlem veya personel için ödeme yapmak amacıyla gerekirse yönetim kurulunun talimatıyla yapacağını ifade ediyor.