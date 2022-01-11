Dünyanın en büyük bankası JP Morgan, müşterileriyle yaptığı bir ankette 2022 sonu Bitcoin tahminlerini ortaya koydu. Buna göre yatırımcıların yalnızca %5’lik bir kısmı Bitcoin’in 100 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan, düzenli olarak kripto paralara ilişkin önemli açıklamalar paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasalarındaki yükselişin gerçekçi olmadığını ve ‘köpüklendiğini’ belirten banka, daha sonra Bitcoin’in ‘adil değerinin’ 35 bin dolar olduğunu açıklamış, ilerleyen günlerde de ‘Ethereum mu, Bitcoin mi?’ sorusunun cevabını vermişti.

JPMorgan cephesinde bugün de kripto paralara yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Müşterilerine yönelik bir anket düzenleyen JPMorgan, anketle birlikte kripto para piyasasındaki genel beklentiyi ortaya koydu. Bu ankete göre katılımcıların %41’i, Bitcoin’in 2022 yılını 60 bin dolar civarında tamamlamasını bekliyor. Öte yandan yalnızca %5’i, Bitcoin’in 100 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Daha önce uzun vadede 146 bin dolara yükselebileceği açıklanmıştı

13 Aralık – 7 Ocak tarihlerinde 47 müşterinin katıldığı anket, uzun süredir dalgalı bir şekilde seyreden kripto para piyasası hakkındaki bazı tahminlere uyarken, bazılarınaysa uymuyor. Bu da kripto para piyasasının şu anda ne kadar beklenmedik olduğunu ve piyasada geleceğe yönelik tahminin zor olduğunu gösteriyor.

JP Morgan, kasım ayında yayımladığı bir rapordaysa yatırımcıların yüzünü güldüren detaylara yer vermişti. Banka, Bitcoin’in kurumlar portföyünde altının yerini almaya başlaması durumunda uzun vadede 146 bin dolara yükselebileceğini ifade etmiş, 2022 yılında da 73 dolar seviyelerinin makul olduğunu belirtmişti. Goldman Sachs da altının pazar payını alması halinde Bitcoin’in 2022’de 100 bin dolar göreceğini açıklamıştı.