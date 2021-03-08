Bitcoin'in arkasındaki blok zinciri teknolojisini geliştiren kişi olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ile ilgili yeni bir teori ortaya atıldı. Buna göre 2011 yılında hayatını kaybeden Len Sassaman, Satoshi Nakamoto olarak bilinen Bitcoin'in anonim yaratıcısının ta kendisiydi.

Bitcoin, günümüzde açık ara en popüler kripto para birimi olsa da Bitcoin’in yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu bugün bile gizemini korumaya devam ediyor. leung-btc.medium.com’da yayınlanan yeni bir makale ise Nakamoto’nun kim olabileceğine dair dikkat çekici teoriler sunuyor.

Teoriye Bitcoin’in arkasında kriptografi uzmanı Len Sassaman bulunuyor. Sassaman’ın Bitcoin’in temelini oluşturan açık anahtarlı kriptografide uzman olduğunu ve hem internet hem de Bitcoin’in temeli olan TCP/IP protokolünü geliştiren İnternet Mühendisliği Görev Gücü'nün bir parçası olduğunu belirten teori, Satoshi'nin son iletişimini Sassaman'ın 3 Temmuz 2011'deki ölümünden sadece iki ay önce gerçekleştirdiğini hatırlatıyor.

Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen Len Sassaman'ın cüzdanındaki Bitcoin'lerin değeri bugün 64 milyar dolar değerinde

Yine teoriye göre Sassaman, PGP (Pretty Good Privacy) şifrelemesinin geliştirilmesine yardımcı olmak için Network Associates'e katıldığında Hal Finney ile tanıştı ki Finney, Satoshi'den Bitcoin alan ilk kişiydi. Teoriye göre Sassaman'ın gizlilik konusundaki tavrı küresel bir Bitcoin ağının oluşturulmasını sağlayan ideolojilerle de oldukça uyumluydu.

Satoshi ile Sassaman arasındaki bir başka kesişim noktası ise Avrupa oldu. Sassaman’ın Bitcoin’in geliştirildiği sırada Belçika’da yaşadığını belirten teori, benzer şekilde Satoshi’nin de Bitcoin üzerinde çalışırken Avrupa’da olduğunun bilindiğini belirtiyor ve “Garip bir şekilde Sassaman, bir Amerikalı olmasına rağmen Satoshi ile aynı İngiliz İngilizcesini kullandı” diyor.

Teori, Bitcoin’in arkasındaki isim kim olursa olsun bugün geldiği konumun yıllar süren bir planlama ve pek çok kişinin çabalarının bir sonucu olduğunu ifade ediyor. Bir başka deyişle öldüğünde cüzdanında (bugünkü değeri ile) 64 milyar dolarlık Bitcoin bulunan Len Sassaman, Satoshi Nakamoto olmak için en büyük aday ancak bu, Bitcoin’in tek başına Sassaman sayesinde bugün bulunduğu konuma geldiği anlamına gelmiyor.