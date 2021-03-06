Bilgisayar tamircileri, ülkemizde de son dönemde yoğun taleple karşılaşan kripto para madenciliğine ekran kartları üstünden isyan etti. Tamirciler, ekran kartlarının tükendiğini, yedek parça olmadığı için de ekran kartlarını tamir edemediklerini söyledi.

Bitcoin'in son haftalarda patlamasıyla birlikte değerinin tavan yapması, beraberinde diğer alternatif kripto para birimlerini de zirveye taşıması, kripto para sektörüne olan ilgiyi büyük oranda artırdı. Son günler televizyonlarda dahi kripto para borsasının son durumunu canlı olarak görebilir hale geldik.

Ülkemizde kripto paraya olan ilginin bir anda patlaması haliyle çeşitli sektörleri de etkiledi. Bu sektörlerden birisi de bilgisayar sektörü. İnsanlar, kripto para madenciliği yapabileceklerini öğrendiklerinde, başvurdukları ilk yerlerden birisi bilgisayarcılar oldu. Bu duruma şikâyetse bizzat bilgisayarcılar tarafından getirildi.

Ekran kartları tükeniyor, tamir edilemiyor:

Bilgisayar ustası Mesut Kabalcı, ellerine gelen ekran kartlarının genelde Bitcoin kazan kişiler (Bitcoin burada kripto paraların genellemesi için kullanılmış olabilir.) tarafından hemen satın alındığını ifade etti. Ellerinde ürün kalmadığını söyleyen Kabalcı, pandemi dönemi nedeniyle üretimin az olduğu şu dönemde tedarikçilerin ekran kartı getirmekte zorluk çektiğini, dolayısıyla ellerine yeni ekran kartlarının gelemediğini söyledi.

Ekran kartıyla madencilik, ekran kartlarının yorulmasına da neden oluyor. Fakat Kabalcı, bu ekran kartlarının tamir edilemediğini, çünkü fabrikaların yedek parça dahi üretemediğini belirtti. Ayrıca kripto para madenciliğine getirilebilecek bir önlem için kendi fikrini şu şekilde belirtti:

"Çözüm önerisi olarak bu ‘Bitcoin’cilerin tespit edilip yasaklanması lazım. Hem ülkemize zarar hem maddi hem de manevi zarar. İnsanlar mesela ne yapıp edip para bulup bu kartlardan satın alıyor. Bu tip zararları var tabii."

"Bin liralık ekran kartı 5 bin liraya çıkabiliyor":

Kabalcı, kripto para madenciliğine olan talebin artmasıyla birlikte daha önce 1.800 – 2.000 TL bandında satılan ekran kartlarının 6.000 – 7.000 TL'ye satıldığını söyledi. Bunun nedenininse ekran kartlarının üretim sayılarının az olması olduğunu belirtti. Bazı kişilerin daha pahalıya satmak için ekran kartlarını stokladığını da ifade etti.

Dile getirilen bu ekran kartı sorununun yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada bir tartışma konusu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Kripto para madencileri tarafından stokta bulunulduğunda anında satın alınan ekran kartları, stoklar bittiğinde kara borsaya da düşerek fahiş fiyatlarla satılıyor.