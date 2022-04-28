2018 yılında kurulan kripto varlık platformu Bitlo, yeni kullanıcılara özel 3 milyon TL değerinde daha WAVES coin dağıtıyor. İlk kampanyasının ardından yoğun istek üzerine kampanyayı yenileyen Bitlo, her yeni üyeye 30 TL’lik WAVES coin veriyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren kripto varlık platformu Bitlo, 8 Nisan’da başlayan 3 milyon TL’lik WAVES coin dağıtımı kampanyasını yoğun istek üzerine yenileyeceğini açıkladı. Platform, 25 Mayıs 2022 tarihine kadar tüm yeni kullanıcılara 3 milyon TL değerinde daha WAVES coin dağıtacağını duyurdu. Toplamda ise 6 milyon TL’lik hediye coin dağıtılmış olacak!

Bitlo’nun WAVES coin hediye kampanyasına dahil olmak isteyen kişiler, bu bağlantıya tıklayarak kampanya katılım şartlarını okuyabilir ve şartları karşılayarak ücretsiz WAVES coin sahibi olabilirler. Kampanya kapsamında her yeni üye 30 TL değerinde WAVES kazanırken, referans linkiyle arkadaşlarını da platforma üye yapanlar, her arkadaşı için 15 TL değerinde daha WAVES kazanacak.

“Yeni ödüller sunmaya devam edeceğiz”

Toplamda 6 milyon TL değerindeki WAVES coinin dağıtılacağı kampanya hakkında konuşan Bitlo CEO’su Mustafa Alpay, şunları söyledi:

“Büyüyen ve gelişen kripto varlık endüstrisinde ödüller ile pek çok avantajın kilidini açıyoruz. Bu alandaki yeniliklere en ön sırada yer veriyoruz. Yeni ödüller, ticaret ücreti indirimleri, yeni ürünlere erken erişim ve daha fazlasını sunmaya devam edeceğiz. Etkinliklerin kullanıcılarımızın kripto deneyimini eğlenceli hale getirerek, önemli ölçüde gelişmelerine yardımcı olacağına inanıyorum.”

WAVES coin nedir?

2016’da merkeziyetsiz bir yapı olarak kurulan Waves, bugün DeFi ekosisteminin en dikkat çeken blok zincirlerinden biri. Neutrino USD (USDN) stablecoinine ve işletmeler için özel bir zincire de ev sahipliği yapan ağ, geliştiricilerin kolaylıkla akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabilmesine olanak sağlıyor. Saniyede 100 işlem gerçekleştirebilen ölçeklenebilir yapıya sahip blok zincir, Waves 2.0 olarak güncellendi.

Waves 2.0, ekosistemin bağlantılılığını ve birlikte çalışabilirliğini artıracak bir dizi çapraz zincir köprünün devreye alınmasıyla birlikte Waves'in Merkezi Olmayan Otonom Organizasyonu (DAO) için yeni girişimler uygulayacak. Coin’i ise ekosistemi destekleyen kripto para birimi olarak önde gelen DeFi coinleri arasında sayılıyor. Waves’in ekosistemi günden güne gelişirken DeFi devrimine de öncülük ediyor.

Bitlo’daki kripto para birimleri:

2018 yılında kurulan Bitlo, Türk sermayeli en eski kripto varlık borsalarından birisi olarak biliniyor. Kripto araştırma ekibinin detaylı çalışmaları ile sadece kaliteli blockchain projelerinin marketleri borsada listeniyor. Örneğin Polygon (MATIC) projesi Türk kripto para borsaları arasında ilk olarak Bitlo’da listelendi ve bu dönemi takip eden birkaç yıl içerisinde en çok kazandıran coinlerden birisi olarak dikkatleri çekmişti.

Şu anda ise borsada 60’dan fazla kripto varlık listelenmiş durumda. Kripto para sayısını gün geçtikçe arttıran Bitlo, sürekli popüler projeleri ve konuları takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda öne çıkan projelerden biri olan DeFi coin marketlerini açarlarken bu yıl Metaverse, Web3.0 ve NFT gibi başlıklara yoğunlaşarak önemli kripto varlıkları da listelerine eklediler.

Bununla birlikte, hangi coinin hangi ağda olduğunu görmeyi kolaylaştıran bir web tasarımıyla da Türkiye’de bir ilk olarak “Kripto Para Kategorileri”ni açtılar. Böylelikle yatırımcıların aklındaki birçok soruya da cevap vermiş olan platform şu anda 14 tane kripto para kategorisi barındırıyor ve bunlar sürekli güncelleniyor.

Blockchain proje fikri olanlara:

Bitlo ayrıca, Bitlo Crypto Fund (BCF) isimli şirketi ile blockchain projelerine 5 milyon TL’ye kadar bütçe ile destek oluyor. Kripto şirketlerine, kripto protokollerine ve fintech girişimlerine erken aşamada yatırım yapan Bitlo Crypto Fund (BCF), Bitlo Teknoloji A.Ş. bünyesinde kuruldu. Şirket sadece ödeme aracı olacak veya spekülatif projelere destek olmuyor. Yenilikçi, özgün ve işlevler tüm sektörlere açık!