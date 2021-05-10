Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarından dünya çapında isimleri öğrencilerle buluşturacak BESCO Vitruvian etkinliği, 22 Mayıs'ta çevrimiçi olarak düzenlenecek. Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğe katılım tamamen ücretsiz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Öğrenci Topluluğu (BESCO), Biyomalzeme Bilimi ve Doku Mühendisliği alanlarından dünya çapındaki araştırmacıları bir araya getirecek bir çevrimiçi etkinliğe imza atacak. Etkinliğe katılan öğrenciler, bu alanlarda yapılan son araştırmalar hakkında bilgiler alabilecek ve dünya çapında isimlerle fikir alışverişinde bulunabilecek.

Etkinlikte Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Topluluğu’ndan Prof. Dr. Vasıf Hasırcı, Alberta Üniversitesi Kimya ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Uludağ, IZTECH Biyomühendislik Bölümü’nden Prof. Dr. Volga Bulmuş ve Doç. Dr. Ahu Arslan Yıldız, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Biyomalzeme Enstitüsü’nden Prof. Dr. Aldo R. Boccacini, Notre Dame Üniversitesi’nden Doç. Dr. Pınar Zorlutuna ve Terasaki Biyomedikal Yenilik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ali Khademhosseini öğrencilerle buluşacak.

Katılım tamamen ücretsiz:

22 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlik, 13.45’te IZTECH BESCO Başkanı Göktürk Cinel’in ve IZTECH Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın konuşmalarıyla başlayacak. Ardından alanlarında başarılı her bir isim, belirledikleri başlıklarda 40’ar dakikalık konuşmalarıyla öğrencilerle buluşacak. Etkinlik, aynı gün 20.00’da sona erecek.

Tamamen ücretsiz olan ve geleceğin önemli alanlarına dair önemli bilgiler alabileceğiniz etkinliğe katılmak için bu bağlantıya tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Etkinlik, Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek ve kullanılan dil İngilizce olacak. Yalnızca sınırlı sayıda katılım başvurusu kabul edilecek.