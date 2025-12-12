Tümü Webekno
Bağımlılık Yapan Oyun Black Desert, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Steam, çok sevilen MMORPG türündeki bir oyunu ücretsiz yaptı. Yapım, çok kısa süreliğine ücretsiz kalacağı için bu kampanyayı kaçırmayın!

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatlarının karşılanamayacak seviyelere gelmesinden dolayı ülkemizdeki oyunseverler, ücretsiz oyun kampanyalarını yakından takip ediyordu. Neyse ki platformlardan her hafta böyle hamleler geldiğini görüyorduk. Steam de bunlardan biriydi. Şimdi ise bir oyun daha ücretsiz oldu.

Steam, Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve türün sevenleri tarafından çok beğenilen sandbox ve aksiyon RPG’si Black Desert’ı kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Şu anda bu oyuna ücretsiz ulaşmanız mümkün.

213 TL değerindeki Black Desert, 18 Aralık’a kadar ücretsiz olacak

Black Desert’ı ücretsiz sunan kampanya 18 Aralık 2025 TSİ 11.00’e kadar geçerli olacak. Bu tarihten önce alırsanız oyuna ücretsiz sahip olabileceksiniz. Black Desert’ün normalde 4,99 dolar (213 TL) değerinde olduğunu belirtelim.

MMORPG türündeki yapım; hızlı tempolu, aksiyon dolu dövüş deneyimi yaşatan, canavarları ve büyük bossları avladığınız, bağlantı noktalarını kuşatmak ve kaleleri fethetmek için bir klanda arkadaşlarınızla savaştığını bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Sıkılmadan saatlerce oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Steam'de ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Ekran Resmi 2025-12-12 10.17.01

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
