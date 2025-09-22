Cüzdanları Şimdiden Hazırlayın: Black Friday 2025 Ne Zaman?

Yıl sonunun yaklaşmasıyla gözler, e-ticaret platformlarının indirim kampanyalarına çevrildi. Zira her yıl olduğu gibi bu sene de Black Friday, Efsane Cuma ve Cyber Monday gibi indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Peki Black Friday 2025 ne zaman?

2025 yılının sonuna doğru yaklaşırken tüketicilerin gözü kulağı indirim kampanyalarına çevrilmiş durumda. Zira her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük yıl sonu kampanyaları beklentisi oluşmuş durumda. Peki milyonlarca üründe ciddi indirimler yapılacak "Black Friday 2025" kampanyaları ne zaman gerçekleştirilecek?

Özellikle de e-ticaret platformlarının es geçmedikleri yıl sonu kampanyaları, genel olarak kasım ayının sonunda gerçekleştiriliyor. Birkaç gün boyunca devam eden kampanya kapsamında çok önemli fırsatlar yakalanabiliyor.

Black Friday 2025 ne zaman?

Tahmin edebileceğiniz üzere Black Friday 2025 indirimleri için resmî bir tarih yok. Ancak 28 Kasım tarihi, başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanında indirimlerin yapıldığı gün olarak biliniyor. Türkiye'deki e-ticaret platformları da bu tarihe "Efsane Cuma" gibi farklı isimlerle dahil oluyorlar. Hâl böyle olunca Black Friday 2025'in başlangıç tarihi büyük olasılıkla** 28 Kasım **olacaktır.

Ancak ülkemizde hizmet veren bazı firmaların geçtiğimiz yıllarda 28 Kasım'dan önce kampanyalara başladıklarını gördük. Bu durum, 2025 yılında da yaşanabilir. Kasım 2025'in gelişi ile kampanyaların yavaş yavaş başlayacağını söylemek mümkün.

Teknoloji tutkunlarının dikkatine: Black Friday 2025'ten sonra Cyber Monday var!

Black Friday kampanyalarından sonraki ilk pazartesi günü, küresel çapta Cyber Monday olarak biliniyor. Bu sefer de daha çok teknolojik ürünlere indirim yapıldığını görüyoruz. Türkiye'deki e-ticaret platformları da teknoloji tutkunlarını unutmayacak ve teknolojik ürünler özelinde büyük indirimler yapacaklardır.

Black Friday 2025'in 28 Kasım'da gerçekleştirileceğini kabul edersek Cyber Monday, **1 Aralık 2025 **tarihinde başlayacak. Bakalım bu sene ciddi indirimler görecek miyiz...

Peki siz Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarını nasıl buluyorsunuz? İyi fırsatlara denk geliyor musunuz yoksa tüm bunlar aldatmacadan mı ibaret? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.