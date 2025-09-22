Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Cüzdanları Şimdiden Hazırlayın: Black Friday 2025 Ne Zaman?

Yıl sonunun yaklaşmasıyla gözler, e-ticaret platformlarının indirim kampanyalarına çevrildi. Zira her yıl olduğu gibi bu sene de Black Friday, Efsane Cuma ve Cyber Monday gibi indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Peki Black Friday 2025 ne zaman?

Cüzdanları Şimdiden Hazırlayın: Black Friday 2025 Ne Zaman?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılının sonuna doğru yaklaşırken tüketicilerin gözü kulağı indirim kampanyalarına çevrilmiş durumda. Zira her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük yıl sonu kampanyaları beklentisi oluşmuş durumda. Peki milyonlarca üründe ciddi indirimler yapılacak "Black Friday 2025" kampanyaları ne zaman gerçekleştirilecek?

Özellikle de e-ticaret platformlarının es geçmedikleri yıl sonu kampanyaları, genel olarak kasım ayının sonunda gerçekleştiriliyor. Birkaç gün boyunca devam eden kampanya kapsamında çok önemli fırsatlar yakalanabiliyor.

Black Friday 2025 ne zaman?

Başlıksız-1

Tahmin edebileceğiniz üzere Black Friday 2025 indirimleri için resmî bir tarih yok. Ancak 28 Kasım tarihi, başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanında indirimlerin yapıldığı gün olarak biliniyor. Türkiye'deki e-ticaret platformları da bu tarihe "Efsane Cuma" gibi farklı isimlerle dahil oluyorlar. Hâl böyle olunca Black Friday 2025'in başlangıç tarihi büyük olasılıkla** 28 Kasım **olacaktır.

Ancak ülkemizde hizmet veren bazı firmaların geçtiğimiz yıllarda 28 Kasım'dan önce kampanyalara başladıklarını gördük. Bu durum, 2025 yılında da yaşanabilir. Kasım 2025'in gelişi ile kampanyaların yavaş yavaş başlayacağını söylemek mümkün.

Teknoloji tutkunlarının dikkatine: Black Friday 2025'ten sonra Cyber Monday var!

Başlıksız-1

Black Friday kampanyalarından sonraki ilk pazartesi günü, küresel çapta Cyber Monday olarak biliniyor. Bu sefer de daha çok teknolojik ürünlere indirim yapıldığını görüyoruz. Türkiye'deki e-ticaret platformları da teknoloji tutkunlarını unutmayacak ve teknolojik ürünler özelinde büyük indirimler yapacaklardır.

Tablet Kılıfından Mouse Pad'e: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler Tablet Kılıfından Mouse Pad'e: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

Black Friday 2025'in 28 Kasım'da gerçekleştirileceğini kabul edersek Cyber Monday, **1 Aralık 2025 **tarihinde başlayacak. Bakalım bu sene ciddi indirimler görecek miyiz...

Peki siz Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarını nasıl buluyorsunuz? İyi fırsatlara denk geliyor musunuz yoksa tüm bunlar aldatmacadan mı ibaret? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim