İspanya'daki bazı reklam panolarında Netflix’in popüler distopik dizisi Black Mirror’ın altıncı sezonunun yayında olduğuna dair afişler yer alıyor. Afişlerdeki 'Black Mirror 6. Sezon. Şimdi yayında, her yerde.' yazısı gerçek bir yayını bildirmekten ziyade gerçek dünyada yaşananlara bir gönderme yapıyor.

Netflix’in ünlü distopik dizisi Black Mirror, yayınlanan beş sezonuyla ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Modern çağın varabileceği karanlık dönemlere ışık tutan dizi, aslında modern dünyanın olası sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker, yaklaşık bir ay önce katıldığı bir radyo programında dizinin altıncı sezonunun beklemede olduğunu söyledi. Brooker, yaşadığımız günlerin Black Mirror’ın sunduğu karanlık gelecek için uygun olmadığını belirtirken, “Şu anda toplumların parçalanmasıyla ilgili hikayeleri hangi midenin kaldırabileceğini bilmiyorum. Bu yüzden yeni Black Mirror bölümleri üzerinde çalışmıyorum” dedi.

Küresel bir virüs salgını yaşanırken Charlie Brooker’ın distopik bir diziyi bekletme kararı oldukça mantıklı görünüyor. Son birkaç aydır yaşananlar, pek çok kişiye 'adeta bir Black Mirror bölümünün içindeyiz' dedirtti. Koronavirüs salgını başladığından beri robot köpeklerin devriye gezdiğini dahi gördük. Bu örnekleri hep beraber daha artırabiliriz. Ancak yukarıda da söylediğimiz gibi son birkaç ay gerçek bir Black Mirror hissiyatı verdi.

Hepimizin aklına gelen bu düşünceyi İspanya’da bir ajans, bir Netflix reklam kampanyasına dönüştürdü. İspanya’nın başkenti Madrid’deki otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına üzerinde “Black Mirror 6.Sezon. Şimdi yayında, her yerde” yazılı aynalar yerleştirildi.

Reklam kampanyasını başlatan Madrid merkezli reklam ajansı Brother and School’dan kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, “Aylardır dünyada olan her şey uzun bir Black Mirror bölümü yaşıyor gibi hissetmemizi sağladı. 5.sezonunu Netflix’ten izleyebileceğiniz dizinin 6.sezonu gerçek dünyada oluyor” denildi.

Madrid’deki birçok otobüs durağında yer alan Black Mirror reklam aynaları, koronavirüsten korunmak istedikleri için maske, siperlik ve eldiven takan insanların kendilerini bu halde görüntülemesiyle daha da anlam kazanıyor.