Afrika'nın En Korkulan Savaşçıları Dahomey Amazonları

Wakanda'nın korkusuz kadın savaşçıları Dora Milaje'yi hatırlıyor musunuz? Aklımızdan çıksa bile bu kadınların ne kadar güçlü olduğunu Falcon and the Winter Soldier dizisi bize bir güzel hatırlattı. Bu kadar güçlü savaşçılar, Stan Lee'nin hayal gücünden değil Afrika'nın en korkulan kadın savaşçı topluluğu Dahomey Amazonları'ndan geliyor.

Marvel evreninin en sevilen filmlerinden Black Panther’in yönettiği Wakanda ülkesi, tarihte önemli bir yere sahip kadın savaşçı topluluğunun izlerini taşıyor. Dora Milaje savaşçılarını, filmi izleyen herkes görmüştür. Son derece güçlü olan bu kadın savaşçılar, geçtiğimiz günlerde Falcon and the Winter Soldier dizisinde Zemo ve yeni Captain America gibi isimlerin bile hakkından gelebilmişti.

Böylesine güçlü kadınların hikayesi, bir kurgudan değil tarihte yer almış gerçek kadın savaşçılardan ibaret. Dahomey Amazonları adı verilen bu kadın savaşçı topluluğu, 19. yüzyılda hem güç hem de giydikleri savaş kıyafetleri bakımından Dora Milaje’ye ilham kaynağı olmuş.

Kurgu değil, tamamen gerçek...

Öncelikle Dahomey Amazonları’nın mitolojik karakterler olmadığını, son Dahomey kadının 100 yaşında, 1979 yılında hayata veda ettiğini belirtelim. 18 ve 19. yüzyıllarda tüm Afrika’ya korku salan bu kadınların yaptıkları her şey gerçek.

Biz onlara Dahomey Amazonları desek de onlar kendilerine N’Nonmiton diyorlardı. N’Nonmiton’lar, şimdilerde Benin olarak bilinen Batı Afrika’da Dahomey adlı krallığın koruyucularıydı. Dahomey savaş zaferleri, Avrupa ülkeleriyle olan ticareti ve kölelik temellerine sahip iyi durumda bir bölgeydi ancak Dahomey’i Afrika’da en korkutucu krallıklardan yapan en büyük unsur, kadın savaşçılarıydı.

Tamamı kadınlardan oluşan bu savaşçı topluluğunda 8 yaşından itibaren katılım sağlanabiliyor, savaşçılar “Kralın Koruyucusu” ya da “Kralın Eşi” olarak adlandırılsalar da hayatlarını bakire olarak sonlandırıyordu.

Dahomey Amazonları, bugün birçok insanın yapamayacağı eğitimlerden geçmiş

Tek amaçları kabilesini ve kralı korumak olan Dahomey Amazonları, en güçlü oldukları zamanda yani 19. yüzyıl civarlarında tam 6 bin kadından oluşuyordu. Orduya katılanlar ya genellikle bu iş için doğmuş, güçlü kadınlardı ya da iyi bir eş olamadıkları için kocaları tarafından zorla orduya yazdırılan eşlerdi. Sebep her ne olursa olsun bu orduya bir kez katılan kadınlar, bugün milyonlarca insanın sınırlarını aşabilecek zorlu eğitimlerden geçiyordu.

Bu eğitimlerin arasında 10 gün boyunca sadece pala bıçağıyla birlikte ormanda tek başına hayatta kalmaya çalışmak vardı. Dahomey Amazonları’nın çıkış amacı zaten fil gibi iri hayvan avcılığıydı ve 10 gün boyunca da kadınlar, kendi yeteneklerini kullanarak hayatta kalmaya çalışıyordu.

Başka bir eğitimde ise Dahomey Kralı Gezo, dayanıklıklarını kanıtlayabilmesi için acemi savaşçılardan keskin dikenlerle dolu bir duvara tırmanmasını emretti. Ayrıca orduya yeni katılan Dahomey Amazonları, sadakatlerini kanıtlamak için esir alınan insanları ya uçurumdan atmak, ya da kılıçtan geçirerek kanlarını içmek zorunda kaldılar. Bize ne kadar mide bulandırıcı gelse de tüm bu detaylar, Dahomey Amazonları için çocuk oyuncağı niteliğindeydi.

Dahomey Amazonlarına şahitlik eden bir subay;

19. yüzyılda, Fransa ve Afrika arasındaki iplerin epey gergin olduğu dönemlerde Fransız bir subay, Dahomey ordusunu daha yakından tanıyabilmek için keşfe çıkıyor ve Afrika’nın batısında Dahomey Amazonları’yla karşılaşıyor. Barışçıl bir şekilde gittiği için Dahomey ordusu tarafından hoş karşılanan subay, burada kadın savaşçıların dehşet verici yöntemleriyle karşılaşıyor.

Fransız subay, Dahomey Amazonları’ndan bir tanesinin kılıcıyla bir esiri öldürdüğünü, daha sonrasında kılıçtan akan kanı içtiğine şahitlik ediyor.

Dilden dile aktarılan hikayelere göre Dahomey Amazonları yürürken, en önde yer alan köleler zil çalar, ilerideki erkeklere kadın savaşçıların yaklaştığı ve başka yöne bakmaları konusunda sinyaller verirdi.

Bu kadar korkutucu ve acımasız olmalarının bir avantajı da vardı elbet. Dahomey Amazonları, hiçbir zaman kralın gerçek eşi olmamasına rağmen kralın zenginliklerinden yararlanabiliyordu. Saraylardaki ziyafetlere katılır, yine aynı yerde konaklarlardı ve kralın yönetim şeklinde her zaman söz sahibi olurlardı.

Fransız sömürgesiyle birlikte Dahomey Ordusu dağılıyor

1890’lı yıllarda, Fransız sömürgesinin iyice baskın olmaya başladığı dönemde Dahomey Kadınları savaş meydanlarında son kalan isimler haline geldi. İki ülke arasında gerçekleşen savaşta Dahomey Kadınları yüzlerce Fransız askerini esir aldı, savaşlarda galip geldi. 1894 yılında makineli tüfekle donatılmış asker birlikleri Fransa’ya yardım etmeye başlayınca Dahomey ordusunun misket tüfekleri bir işe yaramadı ve Dahomey Krallığı, Fransız sömürgesinin altına girdi.

Dahomey Amazonları’nın etkinliğini yitirmesi, Fransız sömürgesine girmeleriyle başladı. Sömürgeyi kabul etmeyip Fransızlardan intikam almak isteyen bazı kadın savaşçılar, ormanda tek başına askerleri tek tek avlamaya devam etti ancak hiçbir şeyin değişmeyeceği kesinleşen o dönemde neredeyse hepsi, savaşçı olmayı bırakıp normal bir vatandaş gibi hayatlarına devam etti.

Son Dahomey Amazonu: Nawi

Eski bir tarihçi, 1978 yılında Benin’in ücra bir köyünde Nawi adında bir kadın keşfetti. Kadın, son Dahomey Amazonu olduğunu ve 1892 yılında Fransızlara karşı savaştığını söylüyordu. 6 bin kişilik kadın Dahomey ordusunun son üyesi olan Nawi, tarihte belirgin bir iz bırakarak 1979 yılında, 100 yaşındayken hayata veda etti.