Black Widow Filmini İzlemeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Başrolünde Scarlett Johansson’ın yer aldığı Black Widow filmi bu sene kasım ayında vizyona girecek. Peki Black Widow hakkında neler biliyoruz ve izleyeceğimiz filmde neler görebiliriz?

Marvel Sinematik Evreni’nde yer alan, Scarlett Johansson’ın canlandırdığı Black Widow karakteri için çekilen aynı isimli filmin gösterim tarihi, koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayına ötelenmişti.

Johansson, 2010 yılından bu yana 7 Marvel filminde boy gösterdi. İşte Iron Man 2’den Avengers: Endgame’e kadar Black Widow’un beyaz perdede yer aldığı anlar ve 6 Kasım’da vizyona girecek olan filmden önce bilmeniz gerekenler.

Black Widow, Captain America: Civil War’da yaşananların sonrasında geçecek:

Black Widow karakterinin Endgame’deki akıbetini düşünecek olursak filmin Endgame’de yaşananlardan öncesinde geçeceğini söylemek çok büyük bir sürpriz olmaz ancak Johansson, verdiği bir röportajda filmin tam olarak geçeceği zaman dilimini de açıklığa kavuşturdu. Black Widow filmi, Civil War ile Avengers: Infinity War arasında geçecek.

Black Widow, Iron Man 2’de ortaya çıktığında Natalie Rushman takma ismini kullanmıştı:

2010 yılında vizyona giren Iron Man 2’de Natalie Rushman takma ismini kullanan Black Widow’un, kendi filminde de farklı bir takma isim kullanması oldukça muhtemel.

Black Widow’un tam adı: Natalia Alianovna Romanoff

Captain America: Civil War filminde ortaya çıkan bu ismi Black Widow filminde de görebiliriz.

Avengers filminin başında Black Widow’u rehin tutan kişi, Black Widow’un Lermentov adında bir adama çalıştığını düşünüyordu:

Filmde, eski bir KGB ajanı olan Romanoff’un geçmişinin gösterileceğini düşünecek olursak söz konusu sahnede adı geçen Lermentov’u da filmde görebiliriz.

Clint Barton, Romanoff’u öldürmek için görevlendirildikten sonra onu S.H.I.E.L.D.’a götürdü:

Natasha, Loki’ye kendisinin KGB ajanı olduğu ilk günlerde Barton’ın kendisini öldürmek için gönderildiğini söylemişti.

Loki, Black Widow tarafından sorgulandığı sırada Natasha’nın geçmişinden bir ismi gün yüzüne çıkarmıştı:

Yukarıdaki sahnede de gördüğünüz gibi Loki, Natasha için “Dreykov’un kızı” diyor. Bahsi geçen Dreykov, Natasha ve diğer casusların yetiştirildiği Red Room programını yöneten bir general.

Natasha, çocuk sahibi olamaz:

Natasha, Age of Ultron filminde Red Room’dan mezun olurken kendilerinin kısırlaştırıldığını söylemişti. Bunun sebebininse endişelenecek şeylerden bir tanesinden kurutulmak olduğunu ifade etmişti.

General Ross’un, Black Widow filminde Natasha’nın peşinde olması oldukça muhtemel:

Tony Stark, Civil War filminin sonunda Natasha’nın Ross’un radarında olduğunu söylemişti. Black Widow fragmanında da Ross’un gençlik hâlini görmüştük.

Natasha’nın yeleği:

Black Widow’un fragmanında gözüken Yelena’nın giydiği yelek, Natasha’nın Infinity War’da giydiğine bir hayli benziyor. Natasha, bu yeleği Rusya’daki ailesini onurlandırmak için giymiş olabilir.

Red Skull, Endgame’de Natasha’nın babasının ismini söylemişti:

Barton ve Natasha ikilisi, Vormir’e ulaştıklarında Red Skull kendilerine “Edith’in oğlu ve Ivan’ın kızı” şeklinde seslenmişti. Bazı hayranlar, Red Skull’ın bahsettiği bu Ivan’ın Iron Man 2’de gördüğümüz Ivan Vanko olabileceğini düşünüyor.

Black Widow ve Hawkeye’ın Budapeşte’deki anıları:

İkili, Endgame’de Vormir’e yürüdükleri sahnede birbirlerinden oldukça farklı hatırladıkları Budapeşte olaylarından bahsetmişlerdi. Burada ne olduğunu tam olarak öğrenememiştik, Black Widow’da bunu öğrenme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Natasha’nın kurşun yarası:

Natasha, Captain America’ya Winter Soldier ile olan bir anısı anlatırken Sovyet kurşunuyla aldığı yaranın hikâyesini anlatmıştı. Bu yarayı Black Widow filminde tekrar görme ihtimalimiz bulunuyor.

Tony Stark, Natasha ile Natalie Rushman takma adıyla tanıştıktan sonra kendisi hakkında bir araştırma yapmıştı:

Tony Stark’ın yaptığı bu araştırmada Natasha yani namı diğer Natalie’nin Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Latinceyi akıcı bir şekilde konuştuğunu öğrenmişti. Black Widow filminde de Romanoff’un sadece Rusça değil diğer dillerde de konuştuğunu görebiliriz.