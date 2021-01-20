Marvel sinematik evreninin en sevilen karakterlerinden biri haline gelen ve son bir yıldır pandemi sebebiyle vizyon tarihi ertelenen solo filmi ile gündemde olan Black Widow, ortaya atılan son söylentilere göre Scarlet Johansson'ın son Marvel filmi olmayacak.

Oldukça karmaşık bir zaman çizelgesine sahip olan Marvel sinematik evreninde, ölen bir karakterin bir süre sonra bambaşka bir projede karşımıza çıkmasına artık alıştık. Bir Marvel filminde bir karakterin ölmesi, o karakteri bir daha izleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor ve karakter bir dizide ya da bir solo film ile bir anda yeniden karşımıza çıkabiliyor.

Ortaya çıkan son söylentilere göre ise Black Widow/Natasha Romanoff karakterine hayat veren Scarlett Johansson da henüz Marvel sinematik evreni ile vedalaşmış değil. Aslında Black Widow, Avengers: End Game'de büyük bir fedakarlık yaparak gerçek bir 'kahraman' gibi ölmüştü. Bir yıldır pandemi sebebiyle ertelenen Black Widow solo filminin ise Scarlett Johansson'ın Marvel evrenindeki son işi olması bekleniyordu.

Scarlett Johansson'lı yeni projeler gelebilir:

Tabii ki bu haber henüz resmi bir açıklamaya dayanmıyor. Ancak ortalıkta dolaşan pek çok habere göre Black Widow kılığındaki Scarlett Johansson'ı başka projelerde de izlemeye devam edeceğiz. Henüz bu projelere dair herhangi bir detay bulunmasa da, Marvel'ın sınırsız evreninde bu karaktere dair anlatacak birkaç hikaye daha mutlaka bulacağından hiç şüphemiz yok.

7 Mayıs'ta izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Black Widow, Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War arasında bir zaman diliminde geçecek. Film aynı zamanda Marvel sinematik evreninin dördüncü aşamasında izleyeceğimiz ilk yapım olacak.