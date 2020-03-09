Marvel’ın önümüzdeki dönemde vizyona girecek filmlerinden Black Widow’un yeni fragmanı yayınlandı. Black Widow’un yeni fragmanında Natasha Romanoff’un hikayesi hakkında yeni bilgilere ulaşıyoruz.

Marvel Studios, son Avengers filminde öldüğünü gördüğümüz Natasha Romanoff'u, Black Widow filmi ile beraber yeniden karşımıza çıkarıyor. Natasha Romanoff’un Avengers öncesi hikayesini göreceğimiz Black Widow’un bugün yeni bir fragmanı yayınlandı.

Black Widow’un yayınlanan yeni fragmanı daha çok Natasha Romanoff ile kardeşi Yelena Belova arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Daha önce yayınlanan fragmanda iki kardeşin savaştığını görüyorduk.

Marvel’ın Black Widow filminin 2 dakika 24 saniye uzunluğundaki yeni fragmanı, filme bu zamana kadarki en derin bakışı sunuyor. Fragmanda Romanoff ve ailesinin Black Widow projesini bitirmeye çalışması da görülüyor.

Natasha Romanoff’un kişisel hayatına dair yeni bilgilerin de ortaya çıkmasını sağlayacak Black Widow’un yayınlanan yeni fragmanında Romanoff’un ailesi ile olan anlarına da tanık oluyoruz. Fragman, bir ilginç bir aile yemeği sahnesi ile sona eriyor.

Marvel Studios, Avengers filmlerinin yanında karakterlerin kişisel maceralarına odaklanan filmler üretmeye devam edecek. Natasha Romanoff’un odağında olduğu Marvel Studios’un yeni filmi Black Widow 1 Mayıs’ta bütün dünyada vizyona girecek.

Black Widow fragmanı