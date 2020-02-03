Marvel Studios, başrolünde Scarlett Johansson'ın karşımıza çıkacağı bağımsız Black Widow filminin yeni fragmanını yayınladı. Natasha'nın geçmişiyle yüzleştiği yeni fragman, Avengers referansı ile dikkat çekti.

Marvel Studios, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl sırasında, Scarlett Johansson'ın başrol olarak oynadığı bağımsız süper kahraman filmi Black Widow için 30 saniyelik bir TV reklamı yayınladı. Fragmanda, Avengers ekibinin Natasha Romanoff'un ilk durağı olmadığı belirtiliyor.

Avustralyalı film yapımcısı Cate Shortland tarafından yönetilen Black Widow, 2016 yılında vizyona giren Captain America: Civil War filminden önceki olayları konu alıyor. Yayınlanan fragmanda Natasha'nın Avengers ekibinden ayrılarak geçmişiyle yüzleşmek için Rusya'ya geri dönmek zorunda kaldığı görülüyor.

Fragmanda Natasha, insanların onun hakkında her şeyi bilmediğini ve Avengers'ın ilk ailesi olmadığını söylüyor. Ardından Black Widow'un kötü adamlara karşı savaştığı ve patlayan bir binadan atladığı aksiyon dolu görüntüler karşımıza çıkıyor. Ayrıca Natasha, "Bir noktada hepimiz dünyanın bizim ne olmamızı istediği ve aslında kim olduğumuz konusunda seçim yapmak zorundayız" sözleriyle filmde önemli bir seçim yapacağını ortaya koyuyor.

Televizyon reklamı, Nathasa'nın Rusya'ya dönerek KGB suikastçisi olmak için Red Room'da eğitim alacağını ve kahramanın gerçekte kim olduğunu keşfedeceğini gösteriyor. Black Widow aslında adalet için savaşan, Avengers'a bağlılığı olan ve onları korumak için hayatından vazgeçecek biri ve yeni filmde onun Avengers: Endgame'deki büyük fedakarlığına doğru ilerlediği yolu izleyeceğiz. Yani yeni fragmana bakılırsa, Black Widow'un Avengers'tan önceki ailesiyle yaşadığı her şey, onu Avengers'a geri götürecek.

Yeni Black Widow fragmanı: