Bir dönemin önde gelen akıllı telefon markalarından BlackBerry, son yıllarda bulut odaklı iş modelleri üzerine önemli yatırımlarda bulunuyor. Şirket, Belçikalı Awingu firması ile birlikte geliştirdiği güvenli çevrimiçi ve çevrimdışı çalışma platformu Digital Workplace’i tanıttı.

Dünyanın en güvenli cep telefonlarını üreten ve bu özelliği sayesinde hala pek çok devlet görevlisi ve iş insanı tarafından tercih edilen BlackBerry, 2018 yılında stratejik ortaklık kurduğu bilişim teknolojisi şirketi Awingu ile birlikte geliştirdiği Digital Workplace platformunu tanıttı.

BlackBerry'nin Sıfır Güven Mimarisi’ne (Zero Trust Architecture) dayanan Digital Workplace, Awingu’nun güvenlik esaslı tarayıcısı ile entegre bir şekilde çalışıyor. İşletmeler, platform aracılığıyla eski Windows, Linux, SaaS veya dahili web uygulamalarına, masaüstü bilgisayarlarına ve Awingu'nun tarayıcısının içindeki dosyalarına erişebilecekler. Windows, Linux, web ve intranet uygulamalarını çalıştıran platform, VPN veya VDI altyapılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

BlackBerry'ye göre Digital Workplace, kullanıcıların herhangi bir yerde ve herhangi bir cihazda güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyor. Sistem, çok faktörlü kimlik doğrulama, mantıksal analitik ve şifreleme gibi güvenlik adımlarını takip ediyor.

Awingu'nun tarayıcısı, Digital Workplace'ten önce BlackBerry UEM ve BlackBerry Access mobil tarayıcıda mevcuttu. Yeni platform, BlackBerry'nin kendi masaüstü yönetim platformunun yanı sıra, yaklaşık bir yıl önce BlackBerry tarafından satın alınan Cylance'ın yapay zeka güvenlik yazılımını da içeriyor.