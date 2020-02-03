Bir Devrin Bitişi: TCL, Artık BlackBerry Telefon Üretmeyecek

2016 yılında kendi ismini taşıyan telefonların tasarım ve üretim hakkı için TCL Communications ile anlaşan BlackBerry, bu anlaşmanın sonuna gelindiğini duyurdu. Şirketin gelecekte tekrardan akıllı telefon üretip üretmeyeceği henüz bilinmiyor.

Şimdilerde adını pek duymadığımız efsane marka BlackBerry, bundan on yıl öncesine kadar telefon pazarına hükmeden dev bir firmaydı. Şirket, ürettiği klavyeli telefonlar sayesinde küresel pazarın %20’sini elinde tutuyordu. Tabii ki bu, dokunmatik ekranın yükselişinden önceydi. Daha sonrasında Apple gibi devlerin piyasayı ele geçirmesi, BlackBerry için sonun başlangıcı olmuştu.

Apple ve Android’in gücü karşısında daha fazla direnemeyen Kanada merkezli şirket, 2016 yılında bir karar almış ve artık kendi işletim sistemini kullanan cihazlar üretmeyeceğini duyurmuştu. Nitekim aynı yıl içerisinde TCL ile bir anlaşmaya imza atılmış ve Android işletim sistemi kullanan BlackBerry markalı telefonların üretimine başlanmıştı.

BlackBerry, TCL ile yollarının ayrıldığını duyurdu:

Anlaşmanın ardından klasik BlackBerry klavyeye sahip ancak modern görünümlü Android telefonlar piyasaya sürülmüştü. Buna rağmen çağın gerekliliklerini bir türlü yakalayamayan şirket, bir süredir sancılı bir süreç geçiriyordu. Bugün şirketin Twitter hesabı üzerinden yapılan bir duyuru, gelinen son noktayı adeta gözler önüne serdi.

BlackBerry telefonları ayakta tutan firma olan TCL Communications ile yollarının ayrıldığını duyuran BlackBerry, yaptığı açıklamada 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren TCL’in BlackBerry markalı telefonları 'artık satmayacağını' duyurdu. Bununla birlikte mevcut cihazların iki yıl süreyle desteklenmeye devam edileceği de ifade edildi.

Buradan anladığımız kadarıyla TCL Communications, artık BlackBerry telefonlarını tasarlama ve üretme haklarına sahip olmayacak. Öte yandan BlackBerry’nin telefon üretimi için başka ortakları da bulunuyor ancak bu firmalarla olan ilişkiler çok daha sınırlı ve yalnızca Asya bölgesinde yer alan birkaç ülkeyi kapsıyor.

TLC ile yolların ayrılmasının ardından BlackBerry’nin geleceğinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Bu noktada firma bir süreliğine ortadan kaybolabilir ya da telefon üretimini tamamen bırakabilir. Bu konuda herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.