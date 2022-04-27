FIGBrands tarafından düzenlenen ve hem Blockhain hem de Blockchain odaklı teknolojilerin konuşulacağı Fikir ile Gelecek etkinliği 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Blockchain teknolojisinin ne olduğunu, günümüzü nasıl şekillendirdiğini ve geleceğimize nasıl yön vereceği gibi önemli konuların konuşulacağı ‘Blockchain ile Gelecek’ etkinliği, bu yıl 27-28 Nisan tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Etkinlikte birbirinden önemli isimler Blockchain’in gelecekteki potansiyeli hakkında çeşitli konuşmalar yapacak.

2 gün sürecek etkinlikte 4 konuşmacı bulunacak

Etkinliğin ilk gününde Erkan Öz ve Özel Oytun Türkoğlu konuşmacı olarak bulunacak. Etkinliğin ikinci gününde ise Evren Bolgün ve Burçak Ünsal konuşmacı olarak bulunacak. 2 gün sürecek etkinlik, Fikir ile Gelecek YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Blockchain ile Gelecek etkinliğine başvurmak için burada bulunan başvuru formunu doldurabilirsiniz.