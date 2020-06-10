Bloodborne'un PC Sürümünün Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

From Software’in 2015 yılında PlayStation 4 konsoluna özel olarak çıkardığı Bloodborne’un PC’ye geleceğiyle ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu söylentileri güçlendirecek ekran görüntüleri paylaşıldı.

Son dönemlerde PlayStation 4’e özel olarak çıkan oyunların PC oyuncuları için de çıkmaya başladığı haberlerini sizlere sık sık aktarmaya başladık. Geçtiğimiz günlerde de bu trende 2015 yılında PlayStation 4’e özel olarak çıkan, From Software tarafından geliştirilen Bloodborne’un katılabileceğinden bahsetmiştik.

Ortaya çıkan yeni haberlere göreyse aksiyon, rol yapma türündeki Bloodborne’un PC sürümü şu an geliştirilme aşamasında. Üstelik oyunun PC sürümüne ait ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Bloodborne’un PC sürümünden gelen ekran görüntüleri:

DSOgaming’de yer alan habere göre Bloodborne’un PC sürümü, Vulkan API kullanacak. Ortaya çıkan 5 adet ekran görüntüsüne bakıldığında oyunda bulunan iki mekân ve Ayarlar menüsü görülüyor.

Ortaya çıkan bu ekran görüntüleri her ne kadar oyunun PC sürümünün çıkacağına kesin bir kanıt gibi dursa da stüdyo tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım. Dolayısıyla From Software tarafından resim olarak açıklanana dek oyunun PC sürümünün çıkıp çıkmayacağı konusuna şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Şu an PlayStation Store’da 84 TL’ye satılan oyun, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Metacritic’te 'Kesinlikle Oynanmalı' tavsiye etiketini almayı başaran oyun, yine Metacritic’te eleştirmenlerden 92/100, oyunculardansa 8,9/10 puan almayı başarmıştı.

Peki siz Bloodborne’un PC sürümünün ekran görüntülerini nasıl buldunuz? Sizce oyunun grafik kalitesinde bir artış bulunuyor mu? Sizce oyunun PC sürümü gerçekten gelecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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