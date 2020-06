PS4'e Özel Bloodborne'un Yakında PC'ye Geleceği İddia Edildi

PlayStation 4'e özel olarak yayınlanan oyunlardan biri daha yakında PC oyuncularının beğenisine sunulabilir. Güvenilir olduğu iddia edilen bazı kaynaklara göre bir PS4 oyunu olan Bloodborne, yakında PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıkacak.

FromSoftware tarafından PS4'e özel olarak geliştirilen Bloodborne, konsolun en sevilen oyunları arasında yer alıyor. Ancak yeni söylentiler, PS4'e özel olan Bloodborne'un yakında PC oyuncularına sunulabileceğini öne sürüyor.

Son dönemde Quantic Dream, PS4 özel oyunları Detroit Become Human, Heavy Rain ve Beyond Two Souls'u PC'ye taşıyarak büyük yankı uyandırmıştı. Bir diğer PS4'e özel oyun olan Sekiro: Shadows Die Twice'ı geliştiren üçüncü parti stüdyo FromSoftware de, 2015 yılında platforma özel olarak sunduğu Bloodborne'u PC'ye getirebilir.

Bloodborne PC sürümü yakında gelebilir

Bloodborne'un PC'ye gelebileceği geçmişte de sıklıkla gündeme geliyordu. Güvenilir olduğu belirtilen kaynakların da bu söylentileri doğrulaması, oyunun PC'ye gelme ihtimalici güçlendiriyor. Twitter kullanıcısı Wario64, PC oyuncularının Bloodborne'u yakında PS Now'a ihtiyaç duymadan oynayabileceklerini belirterek önemli bir ipucu verdi.

Bir diğer kullanıcı Sloth Mum ise paylaşımında, "Evet, Bloodborne PC'ye gelecek. Çok güvenilir bir kaynaktan onay aldım ve oyunu PC'ye taşıyacak olan şirkete çok fazla inancım var. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Gerçekten olacak." ifadelerine yer verdi. Sadece bu kadar da değil. Resetera moderatörü Jawmuncher de söylentilerin gerçek olduğunu ve oyunun PC'ye geleceğini iddia ediyor.

Söylentinin dün ortaya çıkması da ilginç bir detay. Bildiğiniz üzere Sony, dün Playstation 5 oyunlarına odaklanan bir etkinlik yapmayı planlıyordu. Ancak etkinlik ABD'deki olaylar nedeniyle iptal edildi. Belki de Bloodborne hem PS5 hem de PC'ye gelebilir. FromSoftware, PS5 için Bloodborne 2 ile de karşımıza çıkabilir. Şimdilik tüm bu iddialar söylentiden öteye geçemese de, müjdeli haberi yakında alabiliriz.