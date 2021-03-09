Bloodborne'un PlayStation 5 Versiyonu PS Store'da Yayınlandı

Birçok PlayStation platformunda Bloodborne konusunda büyük isyanlar yaşanıyor. Oyunun ne zaman Playstation 5 ortamına geleceği hala belli değilken, Playstation ekibi hata ile oyunu Playstation 5 listelemesine aldılar.

Twitter kullanıcısı Sr. Zemari tarafından fark edilen durum birçok Bloodborne seveni üzdü. Oyunun uzun zamandır PlayStation 5 ortamına ne zaman geleceği konusunda birçok spekülasyon bulunuyordu. Özellikle Reddit gibi platformlarda büyük protestoların döndüğü oyunun da ne denli büyük bir topluluğu olduğu ortaya çıktı.

FromSoftware Games’in Bloodborne oyununun %93 oranında beğenildiği belirtiliyordu ancak oyun Playstation 4’e özel çıkmıştı. Birçok kullanıcı oyunun PlayStation 5 ortamına çıkışını merakla beklerken yine kocaman bir hayal kırıklığı ortaya çıktı.

FromSoftware uzman mod geliştiricisi Lance McDonald bunun hata olduğunu duyurdu:

Oyunun 60 FPS modunu yapan Lance McDonald, PlayStation ekibi tarafından bu hatanın fark edildiğini belirtti. Daha önce Fransız perakendeci tarafından hata ile yine PlayStation 5 versiyonu listelenmişti. Eylül ayından beri oyunun PlayStation'a ne zaman geleceği büyük muallakta. Lance McDonald’ın yaptığı 60 FPS modunun PlayStation 5 için geliştirildiği düşünülmüştü ancak buradan da bir şey çıkmadı.

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde yapılan bir sızıntıya göre God of War ve Bloodborne, PC ortamında yakında yayınlanacak. Uncharted Trilogy ve Ghost of Tsushima’nın da PC platformuna gelmesi beklenirken Bloodborne’un hala PS5 versiyonu için yayınlanamaması gerçekten garip karşılanıyor. Kısacası Bloodborne’un PS5 versiyonunun çıkmaması ancak PC versiyonunun çıkacak olması Playstation oyuncu topluluğu tarafından tepkiyle karşılanacak gibi duruyor.