Bloodstained: Ritual of the Night Mobil Duyuruldu

Şu ana kadar mobil hariç tüm platformlarda oynanabilen Bloodstained: Ritual of the Night, nihayet Android ve iOS'e de geliyor. Oyunun çıkış tarihi için ise yalnızca "Yakında" diyebiliyoruz.

Geçtiğimiz yıl PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformları için yayınlanan Bloodstained: Ritual of the Night, şimdi de iOS ve Android platformları için duyuruldu. NetEase Games tarafından yayınlanacak olan oyunun resmi çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Oyun eleştirmenleri tarafından çoğunlukla olumlu yorum alan Bloodstained: Ritual of the Night mobil platformlarda -en azından lansmanda- yalnızca İngilizce, Japonca, Korece, İspanyolca, Almanca ve birkaç dili daha destekleyecek.

Oyunun yayınlanma tarihi için şu anda yalnızca “Yakında” ifadesi kullanıldı. Ayrıca geliştiriciler, oyunun mobil sürümü için kontrollerin özelleştirildiğini ve arayüzün de yeni simgeler ve beceriler ile mobil platformlara uygun olacağını ifade etti.

Oyuncular Bloodstained: Ritual of the Night’ın mobil sürümünde 107 silah, 23 silah becerisi, 120’den fazla canavar ve ‘boss’ ile karşılaşacaklar. Oyunun mobil sürümü ile orijinal sürümü arasında içerik bakımın bir ‘kırpma’ olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Mobil sürüme has olan özellikler arasında yeni komut teknikleri, silah ile ekipmanlar arasında geçiş yapmak için kısayol gibi oynamayı kolaylaştıran bazı eklemeler de bulunuyor. Oyun resmi olarak yayınlandığında daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel.