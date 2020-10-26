eFootball PES 2021 Mobile, iOS ve Android İçin Yayınlandı

En popüler futbol oyunlarından eFootball PES 2021'nin mobil sürümü yayınlandı. Hem Android hem de iOS kullanıcıları eFootball PES 2021 Mobile'ı ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorlar.

Japon oyun stüdyosu Konami, dünyanın en popüler futbol oyunu serilerinden Pro Evolution Soccer’ın en güncel versiyonu olan eFootball PES 2021’i Android ve iOS kullanıcısı mobil oyuncular için resmen yayınladı.

Sizlerin de hatırlayacağı gibi Konami, bu yıl yeni bir PES oyunu yayınlamak yerine eFootball PES 2021’i, eFootball PES 2020’nin bir sezon güncellemesi olarak oyunculara sunmuştu. eFootball PES 2021’in mobil sürümü de söz konusu sezon güncellemesiyle gelen takım, oyuncu ve menajer güncellemelerini, görsel iyileştirmeleri, yeni müzikleri ve daha pek çok içeriği bünyesinde barındırıyor.

Tamamen çevrimiçi bir oyun olarak karşımıza çıkan eFootball PES 2021 Mobile, 1,7 GB büyüklüğünde bir indirme boyutuna sahip. Bu nedenle oyunu indirirken Wi-Fi’ye bağlı olduğunuzdan emin olun. Bununla birlikte eFootball PES 2021 Mobile’ın oyun içi kontrollerinin geçtiğimiz yılki ile aynı olduğunu da belirtelim.

FC Barcelona, ​​Manchester United, Arsenal, Juventus, FC Bayern ve AS Roma; eFootball PES 2021 Mobile’da tam lisanslı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca oyunda mevcut ve emekli futbol efsanelerinin önemli anlarını yeniden yaşamanıza olanak tanıyan Iconic Moment Serisi de bulunuyor. eFootball PES 2021 Mobile’ı Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.

eFootball PES 2021 Mobile tanıtım videosu