Blue Origin, uzayda bulut veri sistemleri bile sağlayacak yeni platformu Blue Ring'i duyurdu. En geç 2025 yılına kadar lansman yapacak uzay aracı, uzay taşımacılığına yepyeni bir sayfa açacak.

Amazon kurucusu Jeff Bezos'un uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'den önemli bir açıklama geldi. Şirket, yörüngeye teslimat yapmak üzere geliştirdiği yeni platformu "Blue Ring"i duyurdu. Blue Ring, sahip olduğu teknik özelliklerle uzay teslimatları için yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

Blue Ring, uzay koşulları altında ulaşımı, veri aktarımını, barındırmayı ve hatta yakıt ikmalini sağlayabilen bir platform olarak karşımıza çıktı. Bu uzay aracı, orta Dünya yörüngesinde, Ay ile Dünya arasındaki "cislunar" isimli bölgede kullanılabilecek. Aslına bakacak olursak Blue Origin, yeni platformun tüm bunların çok daha ötesinde kullanılabileceğini söyledi. Yaklaşık 3 ton yük taşıyabilen Blue Ring, sadece kamu görevlerinde değil, özel uzay taşımacılığı görevleri için de kullanılabilecek.

Blue Ring, işte böyle görünüyor:

Blue Ring'in sahip olduğu tek yetenekler, saydıklarımızdan ibaret değil. Blue Origin'in yaptığı açıklamaya göre yeni nesil platform, eşi benzeri görülmemiş manevra kabiliyetine sahip. Ayrıca Blue Ring'in sahip olduğu teknoloji, uzay ortamında bulut veri çözümleri de sunabilecek. Blue Origin yetkililerinden Lars Hoffman, yeni uzay aracının en önemli farkının, belirli bir yükü istenen herhangi bir yere bırakabilecek olması olduğunu belirtti.

Blue Origin'in yeni uzay aracı, 2024 veya en geç 2025 yılında lansman yapacak. Ayrıca her uzay aracının ömrü 5 yıl olacak. Teoride her şey güzel görünüyor olsa da Blue Ring ile ilgili en çok merak edilen husus, gerçekten anlatıldığı kadar başarılı olup olmayacağı. Eğer söz konusu uzay aracı cislunar bölgesinde özgürce kullanılabilecek olursa Ay'a ulaşmak her zamankinden çok daha kolay bir hâle gelecek.