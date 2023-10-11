NASA, 4,5 milyar yaşındaki Bennu asteroidinden Dünya'ya getirilen örnekler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. İlk görüntüleri ve bulguları bizlerle buluşturan toplantı, asteroidin karbon ve su açısından zengin olduğunu gösterdi.

2016’da başlayan tarihi OSIRIS-REx görevi, 24 Eylül 2023 tarihinde tamamlandı. NASA, bu tarihte 4,5 milyar yaşındaki Bennu asteroidinden örnekleri Dünya’ya getirdi. Güneş sistemimizin oluşumu hakkında bilgi sağlama potansiyeline de sahip örnekler, 17 gündür ABD’nin Texas eyaletindeki Jahnson Space Center’da inceleniyordu.

NASA, bugün Bennu’dan getirilen örnekler hakkında canlı olarak da yayınlanan bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, uzayın derinliklerinden gelen örneklerin ilk görüntüleri ve analizler sonucu ortaya çıkan ilk bulgular paylaşıldı.

Bennu, hem karbon hem de su içeriyor!

Görüntülerde toplanan örneklerin siyah toz ve kayalardan oluştuğu görülebiliyor. NASA’ya göre ilk bulgular, beklendiği gibi 4,5 milyar yaşındaki asteroidin karbon açısından zengin olduğunu ortaya koydu. Bunun yanı sıra asteroidin su içerdiği de ajans tarafından duyuruldu. Her ikisinin de yaşamın yapı taşlarından olması, bu araştırmanın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.

NASA, iki haftalık süreçte taramalı elektron mikroskobu, kimyasal element analizi, X-ışını kırınımı ve kızılötesi ölçümler gibi yöntemler kullanarak örnekleri inceledi. Bu hızlı analizler sonucunda da karbon ve su açısından zengin olduğu ortaya çıktı.

NASA, asteroidin yaşamın kökenlerine dair bilgiler sağlayabileceğine vurgu yaptı. Başkan Bill Nelson da Bennu hakkında, “OSIRIS-REx örnekleri, şimdiye kadar Dünya’ya getirilen karbon açısından en zengin asteroit örneğidir. Bilim insanlarının gezegenimizdeki yaşamın kökenlerini gelecek nesiller için araştırmasına yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bunlara ek olarak ajans, Güneş sisteminin oluşumu, yaşamın yapı taşlarının Dünya’da nasıl ortaya çıktığı ve asteroit çarpma ihtimaline karşı nasıl önlemler alınması gerektiği gibi konularda bize yardımcı olacağını da ekliyor. Sırlarla dolu olan bu kaya ve tozlar, yıllar sürecek incelemeler sonucunda yeni bilgileri gün yüzüne çıkaracak.

Bennu’dan alınan örneklerin analizleri daha yeni yeni başlıyor. Dünya çapından uzmanlar, örnekleri incelemeye devam edecek. Biz de zaman geçtikçe yeni bilgilere ulaşabileceğiz.

Bennu Asteroidi hakkında detaylı bilgi için;