Bluetooth 5.1'in Özellikleri Resmen Duyuruldu

Bluetooth 5.0'ın ardından bir süre sonra standart teknoloji haline gelecek olan Bluetooth 5.1 ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştı.

Bluetooth teknolojisinin, son yıllardaki en büyük sıçramasını Bluetooth 5.0 ile yaptığını söyleyebiliriz. Çekim mesafesini 300 metre gibi şaşırtıcı bir seviyeye çıkaran, düşük güç tüketimi ve 2Mbps'yi bulan yüksek hızlar sunan Bluetooth 5.0, hızla popülaritesini artırıyor.

Özellikle aynı anda iki ses cihazını bağlayabilmesiyle dikkat çeken ve 2016'ın Haziran ayından beri aramızda olan Bluetooth 5.0'in pabucu çok yakında dama atılacak.

Bu hafta içerisinde Bluetooth 5.1'in geliştricilere teslim edilmeye başlandığını belirten Bluetooth SIG, yeni nesil standartların GPS gibi yön belirleme hizmetlerine dahi yardımcı olabilecek kadar güçlü olduğuna değindi.

Bluetooth SIG, 5.1'e o kadar güveniyor ki mevcut seviyede 1 ile 10 metre arasındaki pozisyon belirleme yeteneğinin santimetreler seviyesine kadar düşürüldüğünü belirtiyor. Bu sayede Bluetooth 5.1 standardına geçen cihazların konum özellikleri neredeyse mükemmelleşmiş olacak.

Henüz 5.1 standardı ile ilgili bütün bilgiler paylaşılmış değil ancak önümüzdeki günlerde detaylı açıklamalara kavuşacağız.