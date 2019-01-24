Samsung Galaxy A50, Bluetooth SIG'den Onay Aldı

Galaxy M serisinin lansmanı için hazırlıklarına devam eden Samsung'un, yeni bir Galaxy A serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Wi-Fi Alliance ve GeekBench'in ardından Bluetooth SIG onayı da aldığı öğrenilen Galaxy A50'nin, iki farklı donanımla satışa çıkması bekleniyor.

Samsung, bu ayın sonunda gerçekleşecek olan Galaxy M serisinin lansmanı için planlar yaparken aynı zamanda yeni bir A serisi üzerinde de çalışıyor.

Yayınlanan raporlar, yılın ilerleyen dönemlerinde toplamda dokuz yeni Galaxy A serisi cihazın olduğunu bildiriyor. Ayrıca Wi-Fi Alliance ve GeekBench'in ardından Galaxy A50'nin Bluetooth SIG onayı da aldığı öğrenildi.

Bahsi geçen cihaz hakkında pek bir şey bilinmese de cihazın GeekBench sonuçları Samsung'un Exynos 7 9610 yonga setlerini kullanacağını doğruladı. Bunların yanı sıra A50'nin 4GB RAM ve 64GB dahili depolama sunan bir versiyonuna ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geleceği düşünülüyor. Ek olarak cihazın 24 megapiksellik bir sensöre, ekrana entegre bir parmak izi okuyucusuna ve Android Pie'a sahip olacağı da ihtimaller dahilinde.