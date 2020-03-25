BM’den Koronavirüs Mücadelesine Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde COVID-19 salgınıyla mücadele edilmesi için 2 milyar dolarlık bir küresel insani yardım planı başlattığını açıkladı.

Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanında etkilerini gösteriyor. Hem yerel hükümetler hem de uluslararası organizasyonlar bu pandemiyi durdurmak için önlemler aldıklarını açıklıyor.

Ne yazık ki her ülke gerekli önlemleri alabilecek kadar güçlü değil. Bu ülkelerde hastalıkların engellenmesi için önlemler alınması gerekiyor. Bu noktada da sorumluluk, uluslararası organizasyonlara düşüyor.

BM genel sekreterinden çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, en yoksul ülkelere yönelik olarak 2 milyar dolarlık bir yardım planı başlattığını açıkladı.

Salgınla ilgili açıklama yapan Guterres, salgının bütün insanlığı tehdit ettiğini ve ülkelerin bireysel olarak mücadele etmesinin yeterli olmayacağını söyledi. Guterres, tüm dünyanın virüse karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık sistemleri güçlü olan, refah seviyesi yüksek ülkelerin bile baskı altında olduğunu belirten BM Genel Sekreteri; savaş, doğal afet ve iklim değişikliği kaynaklı insani krizlerle başa çıkmaya çalışan fakir ülkelerin salgından etkilenmeye başladığını söyledi.

Yardımın değeri 2 milyar doları bulacak

Guterres, yaptığı açıklamada ''Bugün, dünyanın en yoksul ülkelerinde COVID-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemek için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlatıyoruz.'' dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, hükümetlere de küresel yardım planına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Yardım, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Güney Amerika’da yer alan ülkeler için kullanılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, devletlerden talep ettikleri rakamın “Okyanusta bir damla olduğunu” ve de ABD ekonomisi için ülke senatosunda konuşulan 2 trilyon dolarlık paketin binde 1’i olduğunu söyledi.

Guterres, olabilecek en kötü senaryoda hastalığın bu ülkelerde orman yangını gibi yayılacağını ve milyonlarca kişiyi hasta edip milyonlarca ölüme neden olacağını belirtti. Birleşmiş Milletler insanı yardım şefi Mark Lowcock da, BM’nin acil durum fonundan plan için 60 milyon dolar ücret aktarıldığını açıkladı.