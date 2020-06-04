BMW 4 Serisi'nin Devasa Izgaralarının Kaldırıldığı Görsel

Yeni nesil BMW tasarımlarında büyük ve geniş ızgaralar dikkat çekiyor. Alman devinin yeni tasarımlarından hoşlanmayanlar için bir tasarımcı, daha küçük boyutlu ızgaralara sahip BMW 4 Serisi görselleri oluşturdu.

Otomotiv sektörü dönem dönem çeşitli tasarımları moda hâline getiriyor. Geçmişe baktığımızda kırlangıç kuyruklar, bombeli camlar gibi çeşitli tasarım fikirlerinin popüler olduğu dönemler olduğunu görüyoruz. Yeni modaysa geniş ve büyük ızgaralar.

Genel olarak sürüş performansına odaklanan BMW, rakiplerinden geri kalmamak için farklı özelliklere odaklanmıştı. Bunlar arasında iri kıyım ızgaralar da yer alıyordu. 'Saf' BMW tasarımı sevenlerse yeni ızgaralardan pek de memnun değildi.

Daha küçük ızgara:

BMW’nin yeni dev ızgara tasarımının en son görüldüğü araçlarsa 4 Serisi olmuştu. Bir sonraki Mercedes S-Class ailesi de BMW gibi iri ızgarayla gelecek ancak bu ızgaralar pek çok kişinin tepkisini çekiyor. Bir grafik tasarımcısıysa ızgaraları küçülterek alternatif tasarım üretti.

Photoshop ile düzenlenmiş olan görselde Other People’s Cars ekibi, yeni BMW M440i modelinin M Performance versiyonunu daha klasik bir BMW ön tasarımıyla güncelledi. 'Böbrek ızgara' olarak bilinen geleneksel tasarıma daha yakın olan yeni versiyonda hava girişi de daha aşağıya alınarak tampona yerleştirildi.

507 de dev ızgaralarla gelmişti:

Öte yandan BMW’nin bugüne kadar en göz alıcı modellerinden kabul edilen 507 de dev ızgaralara sahipti. O arabanın farkıysa çok daha farklı bir dönemde, çok daha farklı bir anlayışla üretilmiş olmasıydı. Ayrıca 507’nin uzun ince ızgarası plakalardan oluşuyordu.

BMW, bu otomobilleri zamanın dışında ikonlar olmaları için değil; satmak için üretiyor. O yüzden de dönemin moda olan tasarım çizgilerini yeni modellerde görmemiz oldukça normal, hatta görmezsek şaşırmamız gerekiyor. Üstelik bu araçların motor gücü arttıkça daha kolay soğuma sağlanması için daha fazla hava girişi olması gerekiyor. Bu da daha büyük ızgaraları adeta zorunlu kılıyor. Daha küçük ızgaralı, klasik görünüme yakın BMW 4 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.