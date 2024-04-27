Bir süredir BMW'nin içten yanmalı 4 Serisi otomobillerini sona erdireceği iddiaları dolaşıyordu. Şirketin üst düzey bir yöneticisi, bu iddialara noktayı koydu.

Premium otomobil deyince akla gelen ilk şirketlerden biri şüphesiz BMW. Alman otomobil devi, Türkiye de dahil tüm dünyada birçok popüler modele sahip. 2013’ten beri yollarda olan 4 Serisi de bunlardan biri.

Ancak son zamanlarda çıkan bazı iddialar, BMW’nin içten yanmalı 4 Serisi’ni emekliye ayırabileceğini ve yoluna sadece elektrikli versiyonu i4 ile devam edeceğini ortaya koymuştu. Bu konuda nihayet direkt olarak şirketten bir açıklama geldi. BMW’nin Kuzey Amerika’daki Ürün İletişim departmanının patronu Tom Plucinsky, çıkan söylentilere dair şüpheleri ortadan kaldırırken iddiaların biraz abartılmış olduğunu da gösterdi.

BMW’nin şimdilik 4 Serisi’ni iptal etme gibi bir planı yok

MotorTrend'e konuşan Plucinsky, şirketin herhangi bir aracını sona erdirme gibi bir planı olduğunu söylemenin şu anda mümkün olmadığını belirtiyor. Ayrıca BMW’nin, elektrikli araçlara ve hidrojene olan yatırımlarının yanı sıra içten yanmalı motorlu araçlara hâlâ bağlılığını sürdürdüğünü de ekliyor.

Sızıntılarda, içten yanmalı 4 Serisi araçların tamamen elektrikli, şirketin yeni Neue Klass mimarisinde üretilecek elektrikli model için iptal edileceği belirtilmişti. Hatta BMW hakkında paylaşımlarıyla tanınan BMW Blog, 4 Serisi’nin yeni nesil almayacağını öne sürmüştü. Plucinsky ise bunun pek doğru olmadığını söyleyerek tamamen elektrikli araçlara geçme planlarının şu anda olmadığını aktardı:

“En azından belli bir süre boyunca tamamen elektrikli araçlara geçmeyeceğiz ve hiçbir zaman böyle bir açıklamamız olmadı. Çünkü belirli ülkelerin elektrikli araçlara geçişinin daha yavaş olacağı düşüncesindeyiz. Sizin için elektrikli araçlar iyiyse size o araçları üretiriz. Eğer içten yanmalı motor seven biriyseniz o zaman size içten yanmalı otomobil çıkarırız.”

Açıklama, en az bir nesil daha 4 Serisi göreceğimiz anlamına geliyor. Fakat Z4 ve 8 Serisi’nin gelecekleri hâlen belirsiz. Çok popüler olmayan bu araçların sona erdirileceği söylentileri bir süredir dolaşıyordu. O konuda henüz BMW tarafından bir açıklama yok.