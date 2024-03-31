Yaklaşık 400 metreyi 7,9 saniyede geçen bu BMW, üzerine gidilirse bu süreyi daha da kısaltabilir.

Alman otomobil devi BMW, hâlihazırda sunduğu performanslı araçlarıyla ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinden beğenileri topluyor. Son dönemde daha çok elektrikli modellerle gündemimize gelen marka, modifiye dendiğinde de direkt akla geliyor. Tabii sadece arabayı azıcık yere yakınlaştırıp jant değiştirmekten bahsetmiyoruz.

Birazdan göreceğiniz M240i xDrive modeli, söz konusu modifiyenin Şekil A’sı desek yanlış olmaz. Dışarıdan oldukça stok görünen bu modele sanki sadece drag pisti için uygun lastikler takıp işi bitirmişler gibi görünüyor. Fakat kaputun altındaki hikâye, görünenden çok farklı.

1.500-HP beygir gücü üretiyor.

Efsanevi B58 motorunu kullanan araçta kam mili, yakıt sistemi ve silindir başlıkları yenileriyle değiştirilmiş. Üstüne 74 milimetre Precision turboşarj eklenmiş. Aracın AWD sistemi olduğu gibi duruyor fakat stok vites sistemi yükseltilmiş. Dokunulmayan parçalar arasında arka diferansiyel de var.

Tüm bunların ardından gözler ECU’da da bir değişiklik arıyor. Fakat stok olan ECU yerinde tutulurken söz konusu aksamlardaki değişiklikleri kabul edecek şekilde modifiye edilmiş. İçeride de orijinal M240i parçalarının çoğunun durduğu söyleniyor.

Söz konusu araç, 400 metrelik çeyrek mil pisti 7,9 saniyede, saatte yaklaşık 281 km hızla geçti. Stok parçaların çoğunun durduğunu düşününce bu değerler oldukça şaşırtıcı hâle geliyor. Bu pisti tamamlama süresi de söz konusu aracı, çeyrek mil yarışında dünyanın en hızlı BMW’si yapıyor. Dediğimiz gibi stok parçaların çoğu durduğundan bu sürenin altına inmesi de mümkün görünüyor. Sizin araç hakkındaki düşünceleriniz neler?