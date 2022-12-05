Tüm Modellere Aynı Anda Zam Geldi: İşte Aralık 2022 BMW Fiyat Listesi

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Alman otomobil devi BMW'nin güncel sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte model model güncel fiyat listesi...

Alman otomobil devi BMW'nin Aralık 2022 fiyatları belli oldu. Şirket, neredeyse her otomobiline zam yapmış durumda. Zamların oranı da yenilir yutulur seviyede değil.

Peki BMW sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, BMW Aralık 2022 fiyat listesine bakacağız. Listenin BMW'den alındığını, aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

BMW araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
1 Serisi 1.062.700 TL 1.084.300 TL (%2 zam)
2 Serisi 1.107.300 TL 1.150.700 TL (%3,92 zam)
3 Serisi 1.816.900 TL 1.865.200 TL (%2,57 zam)
4 Serisi 1.875.300 TL 1.913.700 TL (%2 zam)
5 Serisi 2.175.200 TL 2.266.600 TL (%4,2 zam)
6 Serisi 3.476.800 TL 3.838.800 TL (%10,41 zam)
8 Serisi 7.726.300 TL 7.884.100 TL (%2 zam)
X1 1.544.600 TL 1.609.500 TL (%4,20 zam)
X2 1.302.400 TL 1.328.600 TL (%2 zam)
X3 2.067.200 TL 2.109.500 TL (%2 zam)
Z4 2.757.700 TL 2.813.500 TL (%2 zam)
i4 2.450.600 TL 2.580.200 TL (%5,29 zam)
iX 3.298.900 TL 3.414.500 TL (%3,50 zam)

1 serisi fiyatları - Aralık 2022

BMW 1 seriesi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
118i, Benzinli Sport Line, Otomatik 1.084.300 TL
118i, Benzinli M Sport, Otomatik 1.138.900 TL
116d, Dizel Sport Line, Otomatik 1.121.600 TL
116d, Dizel M Sport, Otomatik 1.175.800 TL

2 serisi fiyatları - Aralık 2022

2 serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
218i Gran Coupe, Benzinli Sport Line, Otomatik 1.150.700 TL
218i Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 1.222.000 TL
216d Gran Coupe, Dizel Sport Line, Otomatik 1.185.400 TL
216d Gran Coupe, Dizel M Sport, Otomatik 1.256.100 TL
218i Active Tourer, Benzinli Luxury Line, Otomatik 1.202.900 TL
218i Active Tourer, Benzinli M Sport, Otomatik 1.249.500 TL
220i Active Tourer, Hibrit Luxury Line, Otomatik 1.265.900 TL
220i Active Tourer, Hibrit M Sport, Otomatik 1.313.900 TL

3 serisi fiyatları - Aralık 2022

3 serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
320i Sedan, Benzinli M Sport, Otomatik 1.865.200 TL
320d xDrive Touring, Dizel M Sport, Otomatik 2.485.500 TL

4 serisi fiyatları - Aralık 2022

4 serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
420i Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 1.913.700 TL
430i xDrive Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 2.748.100 TL
430i xDrive Cabrio, Benzinli M Sport, Otomatik 2.987.800 TL
420i Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 2.043.100 TL
430i xDrive Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 2.995.900 TL

5 serisi fiyatları - Aralık 2022

5 serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
520i Sedan, Benzinli Luxury Line, Otomatik 2.266.600 TL
520i Sedan, Benzinli M Sport, Otomatik 2.300.100 TL
530i xDrive Sedan, Hibrit Luxury Line, Otomatik 3.426.200 TL
530i xDrive Sedan, Hibrit M Sport, Otomatik 3.479.100 TL
520d xDrive Sedan, Dizel Luxury Line, Otomatik 3.278.500 TL
520d xDrive Sedan, Dizel M Sport, Otomatik 3.343.400 TL
530i xDrive Touring, Hibrit Luxury Line, Otomatik 3.540.700 TL
530i xDrive Touring, Hibrit M Sport, Otomatik 3.581.100 TL

6 serisi fiyatları - Aralık 2022

6 serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
630i Gran Turismo, Hibrit Luxury Line, Otomatik 3.838.800 TL
630i Gran Turismo, Hibrit M Sport, Otomatik 3.923.200 TL

8 serisi fiyatları - Aralık 2022

8 serisi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
840i xDrive Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 7.884.100 TL
840i xDrive Cabrio, Benzinli M Sport, Otomatik 8.318.200 TL
840i xDrive Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 8.367.300 TL

X1 fiyatları - Aralık 2022

bmw x1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
sDrive18i, Benzinli X-Line, Otomatik 1.609.500 TL
sDrive18i, Benzinli M Sport, Otomatik 1.650.800 TL

X2 fiyatları - Aralık 2022

bmw x2

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
sDrive18i, Benzinli M Sport, Otomatik 1.328.600 TL
sDrive18i, Benzinli M Sport X, Otomatik 1.328.600 TL
sDrive18i, Benzinli Special Edition M Sport, Otomatik 1.446.600 TL
sDrive18i, Benzinli Special Edition M Sport X, Otomatik 1.446.600 TL

X3 fiyatları - Aralık 2022

x3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
sDrive20i, Benzinli X-Line, Otomatik 2.109.500 TL
sDrive20i, Benzinli M Sport, Otomatik 2.272.800 TL
xDrive20d, Dizel X-Line, Otomatik 2.771.800 TL
xDrive20d, Dizel M Sport, Otomatik 3.017.600 TL
iX3 eDrive20, Elektrik Impressive, Otomatik 2.404.500 TL
iX3 eDrive30, Elektrik Impressive, Otomatik 2.870.300 TL

Z4 fiyatları - Aralık 2022

Z4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
sDrive30i, Benzinli Edition M Sport, Otomatik 2.813.500 TL

i4 fiyatları - Aralık 2022

i4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
i4 eDrive40, Elektrik M Sport, Otomatik 2.580.200 TL
i4 M50, Elektrik -, Otomatik 3.332.000 TL

iX fiyatları - Aralık 2022

ix

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
xDrive40, Elektrik First Edition Essence, Otomatik 3.414.500 TL
xDrive40, Elektrik First Edition Sport, Otomatik 3.438.000 TL
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