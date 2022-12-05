Alman otomobil devi BMW'nin Aralık 2022 fiyatları belli oldu. Şirket, neredeyse her otomobiline zam yapmış durumda. Zamların oranı da yenilir yutulur seviyede değil.
Peki BMW sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, BMW Aralık 2022 fiyat listesine bakacağız. Listenin BMW'den alındığını, aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
BMW araba fiyatları - Aralık 2022
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|1 Serisi
|1.062.700 TL
|1.084.300 TL (%2 zam)
|2 Serisi
|1.107.300 TL
|1.150.700 TL (%3,92 zam)
|3 Serisi
|1.816.900 TL
|1.865.200 TL (%2,57 zam)
|4 Serisi
|1.875.300 TL
|1.913.700 TL (%2 zam)
|5 Serisi
|2.175.200 TL
|2.266.600 TL (%4,2 zam)
|6 Serisi
|3.476.800 TL
|3.838.800 TL (%10,41 zam)
|8 Serisi
|7.726.300 TL
|7.884.100 TL (%2 zam)
|X1
|1.544.600 TL
|1.609.500 TL (%4,20 zam)
|X2
|1.302.400 TL
|1.328.600 TL (%2 zam)
|X3
|2.067.200 TL
|2.109.500 TL (%2 zam)
|Z4
|2.757.700 TL
|2.813.500 TL (%2 zam)
|i4
|2.450.600 TL
|2.580.200 TL (%5,29 zam)
|iX
|3.298.900 TL
|3.414.500 TL (%3,50 zam)
1 serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|118i, Benzinli
|Sport Line, Otomatik
|1.084.300 TL
|118i, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|1.138.900 TL
|116d, Dizel
|Sport Line, Otomatik
|1.121.600 TL
|116d, Dizel
|M Sport, Otomatik
|1.175.800 TL
2 serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|218i Gran Coupe, Benzinli
|Sport Line, Otomatik
|1.150.700 TL
|218i Gran Coupe, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|1.222.000 TL
|216d Gran Coupe, Dizel
|Sport Line, Otomatik
|1.185.400 TL
|216d Gran Coupe, Dizel
|M Sport, Otomatik
|1.256.100 TL
|218i Active Tourer, Benzinli
|Luxury Line, Otomatik
|1.202.900 TL
|218i Active Tourer, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|1.249.500 TL
|220i Active Tourer, Hibrit
|Luxury Line, Otomatik
|1.265.900 TL
|220i Active Tourer, Hibrit
|M Sport, Otomatik
|1.313.900 TL
3 serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|320i Sedan, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|1.865.200 TL
|320d xDrive Touring, Dizel
|M Sport, Otomatik
|2.485.500 TL
4 serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|420i Coupe, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|1.913.700 TL
|430i xDrive Coupe, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|2.748.100 TL
|430i xDrive Cabrio, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|2.987.800 TL
|420i Gran Coupe, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|2.043.100 TL
|430i xDrive Gran Coupe, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|2.995.900 TL
5 serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|520i Sedan, Benzinli
|Luxury Line, Otomatik
|2.266.600 TL
|520i Sedan, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|2.300.100 TL
|530i xDrive Sedan, Hibrit
|Luxury Line, Otomatik
|3.426.200 TL
|530i xDrive Sedan, Hibrit
|M Sport, Otomatik
|3.479.100 TL
|520d xDrive Sedan, Dizel
|Luxury Line, Otomatik
|3.278.500 TL
|520d xDrive Sedan, Dizel
|M Sport, Otomatik
|3.343.400 TL
|530i xDrive Touring, Hibrit
|Luxury Line, Otomatik
|3.540.700 TL
|530i xDrive Touring, Hibrit
|M Sport, Otomatik
|3.581.100 TL
6 serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|630i Gran Turismo, Hibrit
|Luxury Line, Otomatik
|3.838.800 TL
|630i Gran Turismo, Hibrit
|M Sport, Otomatik
|3.923.200 TL
8 serisi fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|840i xDrive Coupe, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|7.884.100 TL
|840i xDrive Cabrio, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|8.318.200 TL
|840i xDrive Gran Coupe, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|8.367.300 TL
X1 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|sDrive18i, Benzinli
|X-Line, Otomatik
|1.609.500 TL
|sDrive18i, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|1.650.800 TL
X2 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|sDrive18i, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|1.328.600 TL
|sDrive18i, Benzinli
|M Sport X, Otomatik
|1.328.600 TL
|sDrive18i, Benzinli
|Special Edition M Sport, Otomatik
|1.446.600 TL
|sDrive18i, Benzinli
|Special Edition M Sport X, Otomatik
|1.446.600 TL
X3 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|sDrive20i, Benzinli
|X-Line, Otomatik
|2.109.500 TL
|sDrive20i, Benzinli
|M Sport, Otomatik
|2.272.800 TL
|xDrive20d, Dizel
|X-Line, Otomatik
|2.771.800 TL
|xDrive20d, Dizel
|M Sport, Otomatik
|3.017.600 TL
|iX3 eDrive20, Elektrik
|Impressive, Otomatik
|2.404.500 TL
|iX3 eDrive30, Elektrik
|Impressive, Otomatik
|2.870.300 TL
Z4 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|sDrive30i, Benzinli
|Edition M Sport, Otomatik
|2.813.500 TL
i4 fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|i4 eDrive40, Elektrik
|M Sport, Otomatik
|2.580.200 TL
|i4 M50, Elektrik
|-, Otomatik
|3.332.000 TL
iX fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|xDrive40, Elektrik
|First Edition Essence, Otomatik
|3.414.500 TL
|xDrive40, Elektrik
|First Edition Sport, Otomatik
|3.438.000 TL