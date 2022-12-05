Alman otomobil devi BMW'nin güncel sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte model model güncel fiyat listesi...

Alman otomobil devi BMW'nin Aralık 2022 fiyatları belli oldu. Şirket, neredeyse her otomobiline zam yapmış durumda. Zamların oranı da yenilir yutulur seviyede değil.

Peki BMW sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, BMW Aralık 2022 fiyat listesine bakacağız. Listenin BMW'den alındığını, aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

BMW araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı 1 Serisi 1.062.700 TL 1.084.300 TL (%2 zam) 2 Serisi 1.107.300 TL 1.150.700 TL (%3,92 zam) 3 Serisi 1.816.900 TL 1.865.200 TL (%2,57 zam) 4 Serisi 1.875.300 TL 1.913.700 TL (%2 zam) 5 Serisi 2.175.200 TL 2.266.600 TL (%4,2 zam) 6 Serisi 3.476.800 TL 3.838.800 TL (%10,41 zam) 8 Serisi 7.726.300 TL 7.884.100 TL (%2 zam) X1 1.544.600 TL 1.609.500 TL (%4,20 zam) X2 1.302.400 TL 1.328.600 TL (%2 zam) X3 2.067.200 TL 2.109.500 TL (%2 zam) Z4 2.757.700 TL 2.813.500 TL (%2 zam) i4 2.450.600 TL 2.580.200 TL (%5,29 zam) iX 3.298.900 TL 3.414.500 TL (%3,50 zam)

1 serisi fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 118i, Benzinli Sport Line, Otomatik 1.084.300 TL 118i, Benzinli M Sport, Otomatik 1.138.900 TL 116d, Dizel Sport Line, Otomatik 1.121.600 TL 116d, Dizel M Sport, Otomatik 1.175.800 TL

2 serisi fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 218i Gran Coupe, Benzinli Sport Line, Otomatik 1.150.700 TL 218i Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 1.222.000 TL 216d Gran Coupe, Dizel Sport Line, Otomatik 1.185.400 TL 216d Gran Coupe, Dizel M Sport, Otomatik 1.256.100 TL 218i Active Tourer, Benzinli Luxury Line, Otomatik 1.202.900 TL 218i Active Tourer, Benzinli M Sport, Otomatik 1.249.500 TL 220i Active Tourer, Hibrit Luxury Line, Otomatik 1.265.900 TL 220i Active Tourer, Hibrit M Sport, Otomatik 1.313.900 TL

3 serisi fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 320i Sedan, Benzinli M Sport, Otomatik 1.865.200 TL 320d xDrive Touring, Dizel M Sport, Otomatik 2.485.500 TL

4 serisi fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 420i Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 1.913.700 TL 430i xDrive Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 2.748.100 TL 430i xDrive Cabrio, Benzinli M Sport, Otomatik 2.987.800 TL 420i Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 2.043.100 TL 430i xDrive Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 2.995.900 TL

5 serisi fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 520i Sedan, Benzinli Luxury Line, Otomatik 2.266.600 TL 520i Sedan, Benzinli M Sport, Otomatik 2.300.100 TL 530i xDrive Sedan, Hibrit Luxury Line, Otomatik 3.426.200 TL 530i xDrive Sedan, Hibrit M Sport, Otomatik 3.479.100 TL 520d xDrive Sedan, Dizel Luxury Line, Otomatik 3.278.500 TL 520d xDrive Sedan, Dizel M Sport, Otomatik 3.343.400 TL 530i xDrive Touring, Hibrit Luxury Line, Otomatik 3.540.700 TL 530i xDrive Touring, Hibrit M Sport, Otomatik 3.581.100 TL

6 serisi fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 630i Gran Turismo, Hibrit Luxury Line, Otomatik 3.838.800 TL 630i Gran Turismo, Hibrit M Sport, Otomatik 3.923.200 TL

8 serisi fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 840i xDrive Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 7.884.100 TL 840i xDrive Cabrio, Benzinli M Sport, Otomatik 8.318.200 TL 840i xDrive Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 8.367.300 TL

X1 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat sDrive18i, Benzinli X-Line, Otomatik 1.609.500 TL sDrive18i, Benzinli M Sport, Otomatik 1.650.800 TL

X2 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat sDrive18i, Benzinli M Sport, Otomatik 1.328.600 TL sDrive18i, Benzinli M Sport X, Otomatik 1.328.600 TL sDrive18i, Benzinli Special Edition M Sport, Otomatik 1.446.600 TL sDrive18i, Benzinli Special Edition M Sport X, Otomatik 1.446.600 TL

X3 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat sDrive20i, Benzinli X-Line, Otomatik 2.109.500 TL sDrive20i, Benzinli M Sport, Otomatik 2.272.800 TL xDrive20d, Dizel X-Line, Otomatik 2.771.800 TL xDrive20d, Dizel M Sport, Otomatik 3.017.600 TL iX3 eDrive20, Elektrik Impressive, Otomatik 2.404.500 TL iX3 eDrive30, Elektrik Impressive, Otomatik 2.870.300 TL

Z4 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat sDrive30i, Benzinli Edition M Sport, Otomatik 2.813.500 TL

i4 fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat i4 eDrive40, Elektrik M Sport, Otomatik 2.580.200 TL i4 M50, Elektrik -, Otomatik 3.332.000 TL

iX fiyatları - Aralık 2022